此 CForceOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算强制指数。



用法:



该 Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:

int aPeriod 是指标周期;

是指标周期; ENUM_MA_METHOD aMethod 是一个 平滑方法.

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; double aDataPrice[] 指标计算的价格数据缓存区;

指标计算的价格数据缓存区; double aDataVolume[] 指标计算的交易量数据缓存区;

指标计算的交易量数据缓存区; double aForce[] 强制指数计算值的数据缓存区。

int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;

返回指标计算的最小柱线数量; string Name() 返回指标名称字符串。

附加方法:

此 Test_ForceOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CWPROnArray 类的演示。该 IncForceOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。

若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。

强制指数 技术指标由 Alexander Elder 开发。这个指数测量多头力量的每次增长, 以及空头力量的每次减少。它连接市场信息的基本要素: 价格趋势, 它的回落, 和交易量。这个指数可以这样使用, 但最好是在均线帮助下近似它。在短期均线帮助下近似它 (笔者建议使用 2 个间隔), 有助于找到最佳的机会来开仓与平仓。如果以长期均线(13期) 近似, 则该指数显示趋势及其变化。



