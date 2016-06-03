私たちのファンページに参加してください
IncForceOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
CForceOnArrayクラスは指標バッファでのForce Indexの計算のために設計されています。
使用法：
次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。
- int aPeriod- 指標期間
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aDataPrice[] - 指標計算の価格データバッファ
- double aDataVolume[] - 指標計算の取引高データバッファ
- double aForce[] - 産出されたForceのバッファ
- int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() - 指標名の文字列を返します
Test_ForceOnArray.mq5はCForceOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncForceOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。
Force Indexテクニカル指標は Alexander Elder によって開発されました。このインデックスは、各減少と増加でブルパワー、減少でベアパワーを測定します。それは価格動向および取引高といった基本的な市場情報の要素を接続します。この指数はそのままでも使用できますが移動平均の助けを借りた概算が望まれます。短い移動平均（作者は期間2の使用を提案している）との近似がポジションを開閉する最良の機会を見つけることに貢献します。近似が長い移動平均（期間13）で行われた場合、指数はトレンドとその変化を示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/651
