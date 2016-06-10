Die Klasse CCCIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den Commodity Channel Index (CCI).

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aPeriod - Indikator Periodenlänge.

- Indikator Periodenlänge. ENUM_MA_METHOD aMethod - MA Berechnungsmethode.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators; double aP - [] - Hilfspuffer der MA-Berechnung;

- Hilfspuffer der MA-Berechnung; double aCC[] - der Buffer mit den berechneten CCI-Werten.

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

- liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Der Test_CCIOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CStdDevOnArray verwendet. Die Datei IncCCIOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden). Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.

Der technischer Indikator Commodity Channel Index (CCI) misst die Abweichung der Preis des Symbols von seinem statistischen Durchschnittspreis. Hohe Werte des Indikators zeigen, dass der Preis ungewöhnlich hoch ist im Vergleich zu seinem Durchschnitt, und niedrige Werte zeigen, dass der Preis zu niedrig ist.