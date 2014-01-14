La clase CCCIOnArray está diseñada para calcular los valores de Commodity Channel Index (CCI) a partir de los buffers del indicador.

Utilización:



El método Init() es llamado en la función OnInit(), con los parámetros siguientes:

int aPeriod - periodo del indicador;

- periodo del indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod - método de cálculo de MA.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

- variable prev_calculated definida en la función OnCalculate(); double aData[] - buffer de datos para los cálculos del indicador;

- buffer de datos para los cálculos del indicador; double aP[] - buffer intermedio para los cálculos de MA;

- buffer intermedio para los cálculos de MA; double aСС[] - buffer con los valores calculados de CCI.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() - devuelve el valor mínimo de barras para el cálculo del CCI;

- devuelve el valor mínimo de barras para el cálculo del CCI; string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador;

Test_CCIOnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilización de la clase CCCIOnArray. El archivo IncCCIOnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual). Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray. Se puede obtener aquí.

El Indicador Técnico Commodity Channel Index (CCI) mide la desviación del precio del activo de su valor medio estadístico. Valores altos del índice indican que el precio es inusualmente alto comparado con su valor medio, y un índice bajo muestra que el precio es demasiado bajo.