IncCCIOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
CCCIOnArrayクラスは指標バッファでのCommodity Channel Index（CCI）値の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int aPeriod - 指標期間
- ENUM_MA_METHOD aMethod - MA計算手法
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
- double aP[] - MA計算の中間バッフア
- double aСС[] - CCI計算値バッファ
追加メソッド：
- int BarsRequired() - CCI計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() - 指標名の文字列を返します
Test_CCIOnArray.mq5はCCCIOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncCCIOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。
Commodity Channel Index は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。 インデックスの高い値は、平均と比べて価格が異常に高いこと、低い値は、価格が低すぎることを示します。
