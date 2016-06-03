コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

IncCCIOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
718
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) ビュー
incccionarray.mqh (2.91 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_ccionarray.mq5 (2.37 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CCCIOnArrayクラスは指標バッファでのCommodity Channel Index（CCI）値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

  • int aPeriod - 指標期間
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - MA計算手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
  • double aP[] - MA計算の中間バッフア
  • double aСС[] - CCI計算値バッファ

追加メソッド：

  • int BarsRequired() - CCI計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します

Test_CCIOnArray.mq5はCCCIOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncCCIOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Commodity Channel Index は、商品価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。 インデックスの高い値は、平均と比べて価格が異常に高いこと、低い値は、価格が低すぎることを示します。

CCCIOnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/649

IncWPROnArray IncWPROnArray

CWPROnArrayクラスは指標バッファでのWilliams' Percent Range（%R）の計算のために設計されています。クラスの使用例は提供されています。

SpreadInfo SpreadInfo

SpreadInfoは、現在のスプレッド、その平均値とその比率をチャートのコーナーの一つで表示します。

IncMomentumOnArray IncMomentumOnArray

CMomentumOnArrayクラスは指標バッファでのモメンタム値の計算のために設計されています。Test_MomentumOnArray指標はクラスの使用例として提供されています。

IncForceOnArray IncForceOnArray

CForceOnArrayクラスは指標バッファでのForce Index（勢力指数）の計算のために設計されています。