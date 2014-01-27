请观看如何免费下载自动交易
CCCIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算商品通道指数 (CCI) 的值。
用法:
Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod - 指标周期;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - MA 计算方法。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
- double aData[] - 指标计算缓存;
- double aP[] - MA 计算的中间缓存;
- double aСС[] - CCI 计算值的缓存。
附加方法:
- int BarsRequired() - 返回计算 CCI 的最小柱线数量;
- string Name() - 返回指标名称的线;
Test_CCIOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CCCIOnArray 类的应用。IncCCIOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。
商品通道指数 技术指标 (CCI) 测量商品价格与它的平均统计价格的偏离。该指数的高值指出与平均值比较, 价格不同寻常的高, 低值则表明价格过低。
