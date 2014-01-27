代码库部分
程序库

IncCCIOnArray - MetaTrader 5程序库

CCCIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算商品通道指数 (CCI) 的值。

用法:

Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:

  • int aPeriod - 指标周期;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - MA 计算方法。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
  • double aData[] - 指标计算缓存;
  • double aP[] - MA 计算的中间缓存;
  • double aСС[] - CCI 计算值的缓存。

附加方法:

  • int BarsRequired() - 返回计算 CCI 的最小柱线数量;
  • string Name() - 返回指标名称的线;

Test_CCIOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CCCIOnArray 类的应用。IncCCIOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。

商品通道指数 技术指标 (CCI) 测量商品价格与它的平均统计价格的偏离。该指数的高值指出与平均值比较, 价格不同寻常的高, 低值则表明价格过低。

使用 CCCIOnArray 类的例子

IncWPROnArray IncWPROnArray

此 CWPROnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Williams 的百分比范围 (%R)。提供类的使用用例。

IncBullsBearsOnArray IncBullsBearsOnArray

CBullsBearsOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算多头力量和空头力量。提供类的使用用例。

IncMomentumOnArray IncMomentumOnArray

CMomentumOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算动量值。Test_MomentumOnArray 指标作为类的例子使用。

IncForceOnArray IncForceOnArray

此 CForceOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算强制指数。