Класс CCCIOnArray предназначен для расчета значений индикатора "Индекс Товарного Канала" (Commodity Channel Index, CCI) по индикаторному буферу.

Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aPeriod - период индикатора;

- период индикатора; ENUM_MA_METHOD aMethod - метод расчета средней.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;

- буфер с данными для расчета индикатора; double aP[] - промежуточный буфер для расчета средней;

- промежуточный буфер для расчета средней; double aСС[] - буфер с рассчитанным значением CCI.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета CCI;

- возвращает минимальное количество баров для расчета CCI; string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Файл Test_CCIOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CCCIOnArray. Файл IncCCIOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена.