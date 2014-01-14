Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncCCIOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1003
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe CCCIOnArray é projetada para calcular os valores sobre o buffer do indicador Commodity Channel Index (CCI).
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():
- int aPeriod - período do indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - método de cálculo da MA
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();
- double aData[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;
- double aP[] - buffer intermediário para cálculo da MA;
- double aСС[] - o buffer com o cálculo do valor CCI.
Métodos Adicionais:
- int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para cálculo do CCI;
- string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;
Test_CCIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CCCIOnArray. O arquivo IncCCIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.
O indicador técnico Commodity Index Canal (CCI) mede o desvio do preço de commodities a partir da sua média estatística de preço. Valores máximos apontam para um índice onde o preço está elevado de forma anormal comparando com a média e valores mínimos indicam que o preço está muito baixo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/649
BrainTrend_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicadores BrainTrend1 e BrainTrend2 através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada.Demo_FileWriteInteger
O script demonstra o exemplo de como usar a função FileWriteInteger().
Versão modificada do indicador "Rabbit" com recursos de exibição aprimorados (o indicador mostra os níveis reais de suporte/resistência para qualquer par de moedas).SilverTrend_HTF_Signal
SilverTrend_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador SilverTrend_Signal através de objeto gráfico colorido.