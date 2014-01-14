A classe CCCIOnArray é projetada para calcular os valores sobre o buffer do indicador Commodity Channel Index (CCI).

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

int aPeriod - período do indicador;

- período do indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod - método de cálculo da MA

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();

- variável prev_calculated a partir da função OnCalculate(); double aData[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;

- buffer dos dados para cálculo do indicador; double aP[] - buffer intermediário para cálculo da MA;

- buffer intermediário para cálculo da MA; double aСС[] - o buffer com o cálculo do valor CCI.

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para cálculo do CCI;

- retorna o número mínimo de barras para cálculo do CCI; string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_CCIOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CCCIOnArray. O arquivo IncCCIOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

O indicador técnico Commodity Index Canal (CCI) mede o desvio do preço de commodities a partir da sua média estatística de preço. Valores máximos apontam para um índice onde o preço está elevado de forma anormal comparando com a média e valores mínimos indicam que o preço está muito baixo.