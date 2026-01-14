Fan sayfamıza katılın
gpfTCPivotLimit - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
- 9
-
Uzman Danışman MQL4'ten yeniden yazıldı, yazar George-on-Don, orijinaline bağlantı - https://www.mql5.com/tr/code/8068.
Çalışma prensibi
Alış açılışı, fiyat destek seviyesini geçtiğinde gerçekleştirilir. Çubuk seviyenin üzerinde kapanmalı ve bir önceki çubuk seviyenin üzerinde açılmalı ve gölgesi seviyeyi geçmeli veya tam olarak seviyede kapanmalıdır. Satışın açılışı ayna tersidir.
Zararı Durdur ve Kâr Al, giriş seviyesinin altındaki/üstündeki destek/direnç seviyelerinde belirlenir. Zararı Durdur veya Kârı Al seçenekleri yakınsa ve bu nedenle pozisyon açmak mümkün değilse, Zararı Durdur seçeneği ikinci destek/dirençte ve Kârı Al seçeneği üçüncü direnç/destekte olacak şekilde pozisyon açılmaya çalışılır.
En yakın direnç/desteğe ulaşıldığında (Kar Al daha uzaktaysa), pozisyonun Zararı Durdur, pozisyon açılış fiyatı artı spread seviyesine taşınır (fonksiyon kapatılabilir).
Görüntü, görsel modda test cihazındaki Uzman Danışmanın çalışmasını gösterir.
Parametreler
- Lotlar - sipariş hacmi, değer 0 ise, MaxR parametresi etkindir.
- SndMl - Uzman Danışman bir pozisyon açtığında ve kapattığında e-posta ile mesaj gönderin.
- DcF - kayıp durumunda lot azaltma faktörü. Değer 0 ise, azaltma gerçekleştirilmez. Değer ne kadar küçükse, lot azaltma o kadar güçlü gerçekleştirilir. Lotu azaltmanın imkansız olması durumunda, minimum lot kullanılır.
- MaxR - maksimum risk, 0-1 arası (serbest fonların payı). 0'a eşit Lotlarda geçerlidir.
- TgtProfit - satın alma örneğinde seviyeleri (1-5) kullanma varyantları:
1 - Destek1'de açılış, Destek2'de Zararı Durdur, Direnç1'de Kâr Al;
2 - Destek1'de açılış, Destek2'de Zararı Durdur, Direnç2'de Kar Al;
3 - Destek2'de açılış, Destek3'te zararı durdur, Direnç1'de kar al;
4 - Destek2'de açılış, Destek3'te zararı durdur, Direnç2'de kar al;
5 - Destek2'de açılış, Destek3'te Zararı Durdur, Direnç3'te Kar Al.
- isTradeDay - yalnızca gün içi işlem yapın (pozisyonu 23:00'te kapatın).
- ModSL - ilk hedefe ulaşıldığında zararı durdur'u değiştirin (açılış seviyesinden kar yönünde en yakın seviye).
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1054
