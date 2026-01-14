Uzman Danışman MQL4'ten yeniden yazıldı, yazar George-on-Don, orijinaline bağlantı - https://www.mql5.com/tr/code/8068.

Çalışma prensibi



Alış açılışı, fiyat destek seviyesini geçtiğinde gerçekleştirilir. Çubuk seviyenin üzerinde kapanmalı ve bir önceki çubuk seviyenin üzerinde açılmalı ve gölgesi seviyeyi geçmeli veya tam olarak seviyede kapanmalıdır. Satışın açılışı ayna tersidir.

Zararı Durdur ve Kâr Al, giriş seviyesinin altındaki/üstündeki destek/direnç seviyelerinde belirlenir. Zararı Durdur veya Kârı Al seçenekleri yakınsa ve bu nedenle pozisyon açmak mümkün değilse, Zararı Durdur seçeneği ikinci destek/dirençte ve Kârı Al seçeneği üçüncü direnç/destekte olacak şekilde pozisyon açılmaya çalışılır.

En yakın direnç/desteğe ulaşıldığında (Kar Al daha uzaktaysa), pozisyonun Zararı Durdur, pozisyon açılış fiyatı artı spread seviyesine taşınır (fonksiyon kapatılabilir).

Görüntü, görsel modda test cihazındaki Uzman Danışmanın çalışmasını gösterir.

Parametreler

