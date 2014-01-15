gpfTCPivotLimit

Participe de nossa página de fãs
Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8164 pelo autor George-on-Don.
Como ele Funciona
Uma posição de compra é aberta após a interseção do preço com o nível de suporte. A barra deve fechar acima do nível e a barra anterior deve ser aberta acima do nível e cruzar o nível de sua sombra ou fechar exatamente no mesmo nível. A abertura de uma posição de venda é o oposto da de compra.
Stop Loss e Take Profit são definidas nos níveis de suporte/resistência localizados abaixo/acima do nível de entrada. Se o Stop Loss e Take Profit estão tão perto que é impossível abrir uma posição, é feita uma tentativa de abrir uma posição com um Stop Loss no segundo nível de suporte/resistência e Take Profit no terceiro nível de resistência/suporte.
Quando o nível de suporte/resistência mais próximo é atingido (se o Take Profit está situado mais longe), o Stop Loss da posição é movido para o nível de preço de abertura da posição, mais o spread (a função pode ser desabilitada).
A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.
Parâmetros
- Lots - volume da ordem; quando 0, o parâmetro MaxrR é usado.
- SndMl - envia mensagens de e-mail quando o Expert Advisor abre e fecha posições.
- DCF - fator de redução do lote por meio das perdas. Se o valor for 0, a redução não é realizada. Quanto menor for o valor, maior será a redução do lote. Se o lote não pode ser reduzido, o lote mínimo é utilizado.
- MaxR - risco máximo de 0-1 (cota de fundos livres). Ele é eficaz quando o valor de Lots é igual a 0.
- TgtProfit - variantes de utilização dos níveis de (1-5), como exemplificado por uma posição de compra:
1 - abertura com base em Support1, Stop Loss em Support2, Take Profit em Resist1;
2 - abertura com base em Support1, Stop Loss em Support2, Take Profit em Resist2;
3 - abertura com base em Support2, Stop Loss em Support3, Take Profit em Resist1;
4 - abertura com base em Support2, Stop Loss em Support3, Take Profit em Resist2;
5 - abertura com base em Support2, Stop Loss em Support3, Take Profit em Resist3.
- isTradeDay - somente negociação intradiário (fechar a posição às 23:00).
- ModSL - modifica o Stop Loss quando o primeiro objetivo é atingido (o nível mais próximo na direção do lucro a partir do nível de abertura).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1054
