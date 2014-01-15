gpfTCPivotLimit

Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8164 pelo autor George-on-Don.

Como ele Funciona



Uma posição de compra é aberta após a interseção do preço com o nível de suporte. A barra deve fechar acima do nível e a barra anterior deve ser aberta acima do nível e cruzar o nível de sua sombra ou fechar exatamente no mesmo nível. A abertura de uma posição de venda é o oposto da de compra.

Stop Loss e Take Profit são definidas nos níveis de suporte/resistência localizados abaixo/acima do nível de entrada. Se o Stop Loss e Take Profit estão tão perto que é impossível abrir uma posição, é feita uma tentativa de abrir uma posição com um Stop Loss no segundo nível de suporte/resistência e Take Profit no terceiro nível de resistência/suporte.

Quando o nível de suporte/resistência mais próximo é atingido (se o Take Profit está situado mais longe), o Stop Loss da posição é movido para o nível de preço de abertura da posição, mais o spread (a função pode ser desabilitada).

A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros