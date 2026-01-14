Kod TabanıBölümler
gpfTCPivotStop - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Dmitry Fedoseev
Uzman Danışman MQL4'ten yeniden yazıldı, yazar George-on-Don, orijinaline bağlantı - https://www.mql5.com/tr/code/8060.

Çalışma prensibi

Pivot seviyesi ve üç destek/direnç seviyesi günlük çubuklar üzerinde hesaplanır. Fiyat Pivot seviyesini geçtiğinde bir pozisyon açılır (Kapanış fiyatındaki kapalı çubuklarda). Uzman Danışman, D1'den daha kısa zaman dilimlerinde kullanılmalıdır.

Stoploss ve Take Profit, destek / direnç seviyelerinde belirlenir. Zararı Durdur veya Kâr Al yakınsa, bir pozisyon açmak imkansız olacak şekilde, ikinci destek / dirençte Zararı Durdur ve üçüncü direnç / destekte Kâr Al ile bir pozisyon açmaya çalışılır.

İlk direnç/desteğe ulaşıldığında (Kâr Al daha uzakta ise), pozisyonun Zararı Durdurma fiyatı, pozisyon açılış fiyatı artı spread seviyesine taşınır (fonksiyon kapatılabilir).

Görüntü, görsel modda test cihazındaki Uzman Danışmanın çalışmasını gösterir.

Parametreler

  • Lotlar - sipariş hacmi, değer 0 ise, MaxR parametresi etkindir.
  • SndMl - Uzman Danışman bir pozisyon açtığında ve kapattığında e-posta mesajları gönderin.
  • DcF - kayıp durumunda lot azaltma faktörü. Değer 0 ise, azaltma gerçekleştirilmez. Değer ne kadar küçükse, lot azaltma o kadar güçlü gerçekleştirilir. Lotu azaltmanın imkansız olması durumunda, minimum lot kullanılır.
  • MaxR - 0-1 arası maksimum risk (serbest fonların payı). 0'a eşit Lotlarda geçerlidir.
  • TgtProfit - hedef (Kâr Al): 1 - Destek1 veya Direnç1, 2 - Destek2 veya Direnç2, 3 - Destek3 veya Direnç3.
  • isTradeDay - yalnızca gün içi işlem yapın (pozisyonu 23:00'te kapatın).
  • ModSL - ilk hedefe ulaşıldığında durdurma bandını değiştirir.

