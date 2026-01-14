Uzman Danışman MQL4'ten yeniden yazıldı, yazar George-on-Don, orijinaline bağlantı - https://www.mql5.com/tr/code/8060.

Çalışma prensibi



Pivot seviyesi ve üç destek/direnç seviyesi günlük çubuklar üzerinde hesaplanır. Fiyat Pivot seviyesini geçtiğinde bir pozisyon açılır (Kapanış fiyatındaki kapalı çubuklarda). Uzman Danışman, D1'den daha kısa zaman dilimlerinde kullanılmalıdır.

Stoploss ve Take Profit, destek / direnç seviyelerinde belirlenir. Zararı Durdur veya Kâr Al yakınsa, bir pozisyon açmak imkansız olacak şekilde, ikinci destek / dirençte Zararı Durdur ve üçüncü direnç / destekte Kâr Al ile bir pozisyon açmaya çalışılır.

İlk direnç/desteğe ulaşıldığında (Kâr Al daha uzakta ise), pozisyonun Zararı Durdurma fiyatı, pozisyon açılış fiyatı artı spread seviyesine taşınır (fonksiyon kapatılabilir).

Görüntü, görsel modda test cihazındaki Uzman Danışmanın çalışmasını gösterir.

Parametreler

