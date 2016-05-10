und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
gpfTCPivotLimit - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1004
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Expert Advisor wurde ursprünglich hier https://www.mql5.com/en/code/8164 vom Autor George-on-Don veröffentlicht und neu geschrieben.
Arbeitsprinzip
Gekauft wird wenn der Preis die Unterstützungslinie kreuzt. Die Bar muss über der Linie schließen, und die vorherige Bar sollte entweder darüber eröffnen und mit ihrem Schatten die Linie kreuzen oder genau auf der Linie schließen. Beim Verkauf ist es genau umgekehrt.
StopLoss und TakeProfit werden auf die Unterstützungs-/Widerstandslinien darunter/darüber platziert. Wenn StopLoss und TakeProfit so nahe sind, dass es unmöglich ist, eine Position zu öffnen, wird versucht, eine Position mit einem StopLoss auf der zweiten Unterstützung/Widerstandslinie zu öffnen und TakeProfit auf der dritten Unterstützung/Widerstandslinie.
Wenn die erste Unterstützungs-/Widerstandslinie erreicht ist (und der TakeProfit weiter weg liegt), wird der StopLoss zum Eröffnungspreis plus dem Spread verschoben bewegt (die Funktion kann deaktiviert werden).
Das Bild zeigt das verhalten des Expert Advisors im visuellen Modus des Strategie-Tester.
Parameter
- Lots - Lotgröße der Positionen; wenn 0 wird der MaxrR Parameter verwendet.
- SndMl - sendet eine E-Mail, wenn der Expert Advisor Positionen öffnet und schließt.
- DcF - Lotgrößen-Reduktionsfaktor bei Verlusten. Wenn der Wert 0 ist, wird nicht reduziert. Je kleiner dieser Wert, desto größer die Reduktion Lotgröße. Wenn Lots nicht verringert werden kann, wird das Minimum verwendet.
- MaxR - maximales Risiko von 0-1 (Anteil der freien Mittel). Wird verwendet, wenn Lots ist 0.
- TgtProfit - Variante für die Nutzung versch. Levels (1-5) erklärt an der Kaufposition:
1 - Eröffnung auf Basis Unterstützung1, StopLoss auf Unterstützung2, TakeProfit auf Widerstand1;
2 - Eröffnung auf Basis Unterstützung1, Stop Loss auf Unterstützung2, Take Profit auf Widerstand2;
3 - Eröffnung auf Basis Unterstützung2, Stop Loss auf Unterstützung3, Take Profit auf Widerstand1;
4 - Eröffnung auf Basis Unterstützung2, Stop Loss auf Unterstützung3, Take Profit auf Widerstand2;
5 - Eröffnung auf Basis Unterstützung2, Stop Loss auf Unterstützung3, Take Profit auf Widerstand3.
- isTradeDay - nut Intraday-Handel (Offene Positionen werden um 23:00 geschlossen).
- ModSL - ändern des StopLoss, wenn das erste Ziel erreicht worden ist (erster Level in Richtung Gewinn von der Eröffnung).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1054
Der Expert Advisor auf Basis der täglichen Pivot-Linien.GetExtremums
Die Funktion identifiziert in einem bestimmten Zeitraum die Kursextrema.
Smoothed Simple Trend Detector.Gleitenden Durchschnitt: 3-Pol Butterworth-Filter
Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter. Der Indikator basiert auf dem Code von Witold Wozniak.