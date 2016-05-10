Dieser Expert Advisor wurde ursprünglich hier https://www.mql5.com/en/code/8164 vom Autor George-on-Don veröffentlicht und neu geschrieben.

Arbeitsprinzip



Gekauft wird wenn der Preis die Unterstützungslinie kreuzt. Die Bar muss über der Linie schließen, und die vorherige Bar sollte entweder darüber eröffnen und mit ihrem Schatten die Linie kreuzen oder genau auf der Linie schließen. Beim Verkauf ist es genau umgekehrt.

StopLoss und TakeProfit werden auf die Unterstützungs-/Widerstandslinien darunter/darüber platziert. Wenn StopLoss und TakeProfit so nahe sind, dass es unmöglich ist, eine Position zu öffnen, wird versucht, eine Position mit einem StopLoss auf der zweiten Unterstützung/Widerstandslinie zu öffnen und TakeProfit auf der dritten Unterstützung/Widerstandslinie.

Wenn die erste Unterstützungs-/Widerstandslinie erreicht ist (und der TakeProfit weiter weg liegt), wird der StopLoss zum Eröffnungspreis plus dem Spread verschoben bewegt (die Funktion kann deaktiviert werden).

Das Bild zeigt das verhalten des Expert Advisors im visuellen Modus des Strategie-Tester.

Parameter

