GetExtremums - MetaTrader 5 için kütüphane

\MQL5\Include\
getextremums.mqh (5.22 KB)
GetExtremums() işlevi, geçmişin belirli bir bölümünde ekstremumları aramak için tasarlanmıştır. Arama algoritması FastZZ göstergesinde kullanılana benzer, ekstremumu belirlemek için yalnızca bir parametre kullanılır - minimum fiyat değişikliği.

int GetExtremums(double range,      //minimum fiyat değişikliği
                 MqlRates &rates[], //tarihten alıntılar dizisi
                 dextremum &ge[],  //dönen ekstremumlar dizisi
                 int total=0)      //gerekli sayı ekstremumları veya tüm ekstremumlar için sıfır
Parametreler:
  • double range - ekstremumu belirlemek için minimum fiyat değişikliği;
  • MqlRates &rates[] - bir dizi fiyat teklifi;
  • dextremum &ge[] - bulunan ekstremumların sırayla kaydedildiği bir dizi, ilk eleman (indeks 0) zamana göre en yakın ekstremumu içerir.
  • int total - ekstremum arama sayısının sınırlandırılması. Varsayılan olarak (total==0) tüm ekstremumlar aranır.
Döndürülen değer:
  • Ekstremum dizisindeki eleman sayısı.

Ekstremumları tanımlamak için aşağıdaki yapı kullanılır.

struct dextremum         //description extremum
{
   int        type;      //1 - gözetleme, -1 - çukur
   datetime   time;
   double      value;
};


GetExtremums() kullanımına örnek.

#include <GetExtremums.mqh>
//----
void OnStart()
{
   MqlRates rt[];
   dextremum zz[];
   CopyRates(_Symbol,_Period,TimeCurrent(),100,rt);
   //ilk varyant - 10 ekstremum elde etmek için
   int cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz,10);
   for(int i=0; i<cnt; i++)
        Print(i,") ",zz[i].time," >> ",zz[i].type==1?"Peek":"Trough","=",zz[i].value);
   //ikinci varyant - tüm ekstremumları elde etmek için 
   cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz);
   Print("Found ",cnt," extremums");
}
//----

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1052

