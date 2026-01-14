Fan sayfamıza katılın
GetExtremums - MetaTrader 5 için kütüphane
GetExtremums() işlevi, geçmişin belirli bir bölümünde ekstremumları aramak için tasarlanmıştır. Arama algoritması FastZZ göstergesinde kullanılana benzer, ekstremumu belirlemek için yalnızca bir parametre kullanılır - minimum fiyat değişikliği.
int GetExtremums(double range, //minimum fiyat değişikliği MqlRates &rates[], //tarihten alıntılar dizisi dextremum &ge[], //dönen ekstremumlar dizisi int total=0) //gerekli sayı ekstremumları veya tüm ekstremumlar için sıfırParametreler:
- double range - ekstremumu belirlemek için minimum fiyat değişikliği;
- MqlRates &rates[] - bir dizi fiyat teklifi;
- dextremum &ge[] - bulunan ekstremumların sırayla kaydedildiği bir dizi, ilk eleman (indeks 0) zamana göre en yakın ekstremumu içerir.
- int total - ekstremum arama sayısının sınırlandırılması. Varsayılan olarak (total==0) tüm ekstremumlar aranır.
- Ekstremum dizisindeki eleman sayısı.
Ekstremumları tanımlamak için aşağıdaki yapı kullanılır.
struct dextremum //description extremum { int type; //1 - gözetleme, -1 - çukur datetime time; double value; };
GetExtremums() kullanımına örnek.
#include <GetExtremums.mqh> //---- void OnStart() { MqlRates rt[]; dextremum zz[]; CopyRates(_Symbol,_Period,TimeCurrent(),100,rt); //ilk varyant - 10 ekstremum elde etmek için int cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz,10); for(int i=0; i<cnt; i++) Print(i,") ",zz[i].time," >> ",zz[i].type==1?"Peek":"Trough","=",zz[i].value); //ikinci varyant - tüm ekstremumları elde etmek için cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz); Print("Found ",cnt," extremums"); } //----
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1052
