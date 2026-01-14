GetExtremums() işlevi, geçmişin belirli bir bölümünde ekstremumları aramak için tasarlanmıştır. Arama algoritması FastZZ göstergesinde kullanılana benzer, ekstremumu belirlemek için yalnızca bir parametre kullanılır - minimum fiyat değişikliği.



int GetExtremums( double range, MqlRates &rates[], dextremum &ge[], int total= 0 )

double range - ekstremumu belirlemek için minimum fiyat değişikliği;

- ekstremumu belirlemek için minimum fiyat değişikliği; MqlRates &rates[] - bir dizi fiyat teklifi;

- bir dizi fiyat teklifi; dextremum &ge[] - bulunan ekstremumların sırayla kaydedildiği bir dizi, ilk eleman (indeks 0) zamana göre en yakın ekstremumu içerir.

- bulunan sırayla kaydedildiği bir dizi, ilk eleman (indeks 0) zamana göre en yakın içerir. int total - ekstremum arama sayısının sınırlandırılması. Varsayılan olarak (total==0) tüm ekstremumlar aranır.

Ekstremum dizisindeki eleman sayısı.

Parametreler:Döndürülen değer:

Ekstremumları tanımlamak için aşağıdaki yapı kullanılır.

struct dextremum { int type; datetime time; double value ; };





GetExtremums() kullanımına örnek.