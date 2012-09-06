Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
gpfTCPivotLimit - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4457
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт переписан с MQL4, автор George-on-Don, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8068.
Принцип работы
Открытие покупки выполняется при пересечение ценой уровня поддержки. Бар должен закрыться выше уровня, а предшествующий бар должен быть открыт выше уровня, а тенью пересекать уровень или закрыться ровно на уровне. Открытие продажи зеркально противоположно.
Стоплосс и тейкпрофит устанавливаются на уровни поддержки/сопротивления расположенных ниже/выше уровня входа. Если стоплосс или тейкпрофит оказываются близкими, так, что невозможно открыть позицию, выполняется попытка открыть позицию со стоплосс на второй поддержке/сопротивлении и тейкпрофитом на третьем сопротивлении/поддержке.
При достижении ближайшего сопротивления/поддержки (если тейкпрофит находится дальше), стоплосс позиции переносится на уровень цены открытия позиции плюс спред (отключаема функция).
На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.
Параметры
- Lots - объем ордера, при значении 0 действует параметр MaxR.
- SndMl - отсылать сообщения по е-майл при выполнении экспертом открытия и закрытия позиции.
- DcF - фактор сокращения лота при убытках. При значении 0 сокращение не выполняется. Чем меньше значение, тем сильнее выполняется сокращение лота. В случае невозможности сократить лот, используется минимальный лот.
- MaxR - максимальный риск, от 0-1 (доля свободных средств). Действует при Lots равном 0.
- TgtProfit - варианты использования уровней (1-5), на примере покупки:
1 - открытие по Support1, стоплосс на Support2, тейкпрофит на Resist1;
2 - открытие по Support1, стоплосс на Support2, тейкпрофит на Resist2;
3 - открытие по Support2, стоплосс на Support3, тейкпрофит на Resist1;
4 - открытие по Support2, стоплосс на Support3, тейкпрофит на Resist2;
5 - открытие по Support2, стоплосс на Support3, тейкпрофит на Resist3.
- isTradeDay - торговать только внутри дня (в 23:00 закрыть позицию).
- ModSL - модифицировать стполосс при достижении первой цели (ближайшего уровня в сторону прибыли от уровня открытия).
Индикатор GMMA Long, для удобства представления преобразованный в гистограмму.SpearmanStack_X20 (верёвки из индикаторов SpearmanRankCorrelation)
Двадцать линий индикатора Spearman's Rank Correlation в одном окне
Эксперт на основе дневной опорной линии PivotGetExtremums
Поиск экстремумов на заданном участке истории.