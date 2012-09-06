CodeBaseРазделы
gpfTCPivotLimit - эксперт для MetaTrader 5

Эксперт переписан с MQL4, автор George-on-Don, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8068.   

Принцип работы

Открытие покупки выполняется при пересечение ценой уровня поддержки. Бар должен закрыться выше уровня, а предшествующий бар должен быть открыт выше уровня, а тенью пересекать уровень или закрыться ровно на уровне. Открытие продажи зеркально противоположно. 

Стоплосс и тейкпрофит устанавливаются на уровни поддержки/сопротивления расположенных ниже/выше уровня входа. Если стоплосс или тейкпрофит оказываются близкими, так, что невозможно открыть позицию, выполняется попытка открыть позицию со стоплосс на второй поддержке/сопротивлении и тейкпрофитом на третьем сопротивлении/поддержке.  

При достижении ближайшего сопротивления/поддержки (если тейкпрофит находится дальше), стоплосс позиции переносится на уровень цены открытия позиции плюс спред (отключаема функция).

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

 

Параметры

  • Lots - объем ордера, при значении 0 действует параметр MaxR.
  • SndMl - отсылать сообщения по е-майл при выполнении экспертом открытия и закрытия позиции.
  • DcF - фактор сокращения лота при убытках. При значении 0 сокращение не выполняется. Чем меньше значение, тем сильнее выполняется сокращение лота. В случае невозможности сократить лот, используется минимальный лот.
  • MaxR - максимальный риск, от 0-1 (доля свободных средств). Действует при Lots равном 0.
  • TgtProfit - варианты использования уровней (1-5), на примере покупки:
       1 - открытие по Support1, стоплосс на Support2, тейкпрофит на Resist1;
       2 - открытие по Support1, стоплосс на Support2, тейкпрофит на Resist2;
       3 - открытие по Support2, стоплосс на Support3, тейкпрофит на Resist1;
       4 - открытие по Support2, стоплосс на Support3, тейкпрофит на Resist2;
       5 - открытие по Support2, стоплосс на Support3, тейкпрофит на Resist3.
  • isTradeDay - торговать только внутри дня (в 23:00 закрыть позицию).
  • ModSL - модифицировать стполосс при достижении первой цели (ближайшего уровня в сторону прибыли от уровня открытия).
