Эксперт переписан с MQL4, автор George-on-Don, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8068.

Принцип работы



Открытие покупки выполняется при пересечение ценой уровня поддержки. Бар должен закрыться выше уровня, а предшествующий бар должен быть открыт выше уровня, а тенью пересекать уровень или закрыться ровно на уровне. Открытие продажи зеркально противоположно.

Стоплосс и тейкпрофит устанавливаются на уровни поддержки/сопротивления расположенных ниже/выше уровня входа. Если стоплосс или тейкпрофит оказываются близкими, так, что невозможно открыть позицию, выполняется попытка открыть позицию со стоплосс на второй поддержке/сопротивлении и тейкпрофитом на третьем сопротивлении/поддержке.

При достижении ближайшего сопротивления/поддержки (если тейкпрофит находится дальше), стоплосс позиции переносится на уровень цены открытия позиции плюс спред (отключаема функция).

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры

