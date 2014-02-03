该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8164 它的作者是 George-on-Don 。

它如何工作



在价格与支撑位交汇时开多头仓位。柱线收盘在该级别之上, 并且前柱线的开盘价高于该级别, 并且下影线与该级别交叉或确凿的收高于该级别。开空头仓的信号与以上相反。

止损和止盈设置在支撑/阻力位相对于入场价的低/高位置。如果止损和止盈过于接近, 则不可能开仓, 再次尝试以第二条支撑/阻力位作为止损, 第三条支撑/阻力位作为止盈开仓。

当最近的支撑/阻力位到达 (如果止盈更远), 仓位的止损移动到开仓价+点差 (此功能可以禁止)。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

参数

