gpfTCPivotLimit - Asesor Experto para MetaTrader 5
1249
Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8164 por su autor George-on-Don.
¿Cómo funciona?
Una posición de compra se abre en la intersección del precio y del nivel de soporte. La barra debe cerrar por encima del nivel, y la barra anterior debe ser abierta por encima del nivel y cruzar el nivel de su sombra o cerrar exactamente en el nivel. La apertura de una posición de venta va completamente de la forma opuesta.
El Stop Loss y el Take Profit se fijan en los niveles de soporte/resistencia situados debajo/encima del nivel de entrada. Si el Stop Loss y el Take Profit están tan cerca que es imposible abrir una posición, se hace un intento de abrir una posición con un Stop Loss en el segundo nivel de soporte/resistencia y el Take Profit en el tercer nivel de resistencia/ soporte.
Cuando se alcanza el nivel de soporte/resistencia más cercano (si el Take Profit se encuentra más lejos), el Stop Loss de la posición se mueve al nivel del precio de apertura de la posición más el spread (la función se puede desactivar).
La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.
Parámetros
- Lots - volumen de la orden; cuando es 0, el parámetro MaxrR es utilizado.
- SndMl - envía mensajes por e-mail cuando el Asesor Experto abre y cierra posiciones.
- DcF - factor de reducción del lote en las pérdidas. Si el valor es 0, la reducción no se lleva a cabo. Cuanto más bajo sea el valor, mayor será la reducción del lote. Si el lote no puede ser reducido, se utiliza la cantidad mínima.
- MaxR - máximo riesgo de 0-1 (proporción de fondos libres). Es efectivo cuando el valor de los Lotes es 0.
- TgtProfit - variantes de la utilización de los niveles (1-5) como se ejemplifica en una posición de compra:
1 - apertura basada en Soporte1, Stop Loss en Soporte2, Take Profit en Resist1;
2 - apertura basada en Soporte1, Stop Loss en Soporte2, Take Profit en Resist2;
3 - apertura basada en Soporte2, Stop Loss en Soporte3, Take Profit en Resist1;
4 - apertura basada en Soporte2, Stop Loss en Soporte3, Take Profit en Resist2;
5 - apertura basada en Soporte2, Stop Loss en Soporte3, Take Profit en Resist3.
- isTradeDay - sólo el comercio de intradía (cerrar la posición a las 23:00).
- ModSL - modifica el Stop Loss cuando se alcanza el primer objetivo (el nivel más cercano en la dirección de la ganancia a partir del nivel de apertura).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1054
