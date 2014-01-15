Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8164 por su autor George-on-Don.

¿Cómo funciona?



Una posición de compra se abre en la intersección del precio y del nivel de soporte. La barra debe cerrar por encima del nivel, y la barra anterior debe ser abierta por encima del nivel y cruzar el nivel de su sombra o cerrar exactamente en el nivel. La apertura de una posición de venta va completamente de la forma opuesta.

El Stop Loss y el Take Profit se fijan en los niveles de soporte/resistencia situados debajo/encima del nivel de entrada. Si el Stop Loss y el Take Profit están tan cerca que es imposible abrir una posición, se hace un intento de abrir una posición con un Stop Loss en el segundo nivel de soporte/resistencia y el Take Profit en el tercer nivel de resistencia/ soporte.

Cuando se alcanza el nivel de soporte/resistencia más cercano (si el Take Profit se encuentra más lejos), el Stop Loss de la posición se mueve al nivel del precio de apertura de la posición más el spread (la función se puede desactivar).

La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

Parámetros

