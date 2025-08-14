СигналыРазделы
Ai Jing Gao

THPX15

Ai Jing Gao
0 отзывов
Надежность
29 недель
1 / 767 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 2 471%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 779
Прибыльных трейдов:
982 (55.19%)
Убыточных трейдов:
797 (44.80%)
Лучший трейд:
610.11 USD
Худший трейд:
-282.95 USD
Общая прибыль:
46 470.65 USD (23 835 580 pips)
Общий убыток:
-31 051.26 USD (25 636 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 028.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 226.90 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
70.23%
Макс. загрузка депозита:
9.36%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
15.50
Длинных трейдов:
889 (49.97%)
Коротких трейдов:
890 (50.03%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
8.67 USD
Средняя прибыль:
47.32 USD
Средний убыток:
-38.96 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-150.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-667.18 USD (3)
Прирост в месяц:
155.06%
Годовой прогноз:
1 881.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
168.90 USD
Максимальная:
995.11 USD (7.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.37% (235.91 USD)
По эквити:
3.21% (90.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGBTC 685
BTCUSD 541
WTIBTC 392
XAUBTC 161
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGBTC 16K
BTCUSD -1.9K
WTIBTC 142
XAUBTC 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGBTC 40K
BTCUSD -1.9M
WTIBTC 14K
XAUBTC 13K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +610.11 USD
Худший трейд: -283 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 028.81 USD
Макс. убыток в серии: -150.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
NCESC-Live
3.93 × 800
Нет отзывов
2025.12.25 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.