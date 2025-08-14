- Прирост
Всего трейдов:
1 779
Прибыльных трейдов:
982 (55.19%)
Убыточных трейдов:
797 (44.80%)
Лучший трейд:
610.11 USD
Худший трейд:
-282.95 USD
Общая прибыль:
46 470.65 USD (23 835 580 pips)
Общий убыток:
-31 051.26 USD (25 636 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 028.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 226.90 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
70.23%
Макс. загрузка депозита:
9.36%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
15.50
Длинных трейдов:
889 (49.97%)
Коротких трейдов:
890 (50.03%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
8.67 USD
Средняя прибыль:
47.32 USD
Средний убыток:
-38.96 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-150.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-667.18 USD (3)
Прирост в месяц:
155.06%
Годовой прогноз:
1 881.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
168.90 USD
Максимальная:
995.11 USD (7.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.37% (235.91 USD)
По эквити:
3.21% (90.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|685
|BTCUSD
|541
|WTIBTC
|392
|XAUBTC
|161
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGBTC
|16K
|BTCUSD
|-1.9K
|WTIBTC
|142
|XAUBTC
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGBTC
|40K
|BTCUSD
|-1.9M
|WTIBTC
|14K
|XAUBTC
|13K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
NCESC-Live
|3.93 × 800
