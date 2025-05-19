- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 741
Прибыльных трейдов:
2 036 (74.27%)
Убыточных трейдов:
705 (25.72%)
Лучший трейд:
228.67 USD
Худший трейд:
-131.56 USD
Общая прибыль:
8 953.81 USD (145 616 pips)
Общий убыток:
-4 256.85 USD (115 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
1226 (261.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 144.73 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
6.35%
Макс. загрузка депозита:
110.25%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
5.29
Длинных трейдов:
635 (23.17%)
Коротких трейдов:
2 106 (76.83%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
4.40 USD
Средний убыток:
-6.04 USD
Макс. серия проигрышей:
201 (-53.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-440.57 USD (23)
Прирост в месяц:
17.54%
Годовой прогноз:
212.84%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
888.08 USD (23.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.27% (888.08 USD)
По эквити:
33.53% (1 031.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP.sv
|1430
|AUDNZD.sv
|307
|EURUSD.sv
|166
|XAUUSD.sv
|157
|GBPUSD.sv
|144
|USDCAD.sv
|97
|NZDCAD.sv
|79
|AUDUSD.sv
|65
|AUDCAD.sv
|54
|NZDUSD.sv
|53
|EURJPY.sv
|46
|EURCHF.sv
|37
|USDJPY.sv
|29
|GBPJPY.sv
|29
|GBPCAD.sv
|27
|USDCHF.sv
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP.sv
|203
|AUDNZD.sv
|272
|EURUSD.sv
|-257
|XAUUSD.sv
|3.9K
|GBPUSD.sv
|8
|USDCAD.sv
|-160
|NZDCAD.sv
|-59
|AUDUSD.sv
|182
|AUDCAD.sv
|62
|NZDUSD.sv
|104
|EURJPY.sv
|153
|EURCHF.sv
|197
|USDJPY.sv
|8
|GBPJPY.sv
|101
|GBPCAD.sv
|-116
|USDCHF.sv
|68
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP.sv
|16K
|AUDNZD.sv
|-6.2K
|EURUSD.sv
|-11K
|XAUUSD.sv
|28K
|GBPUSD.sv
|-3.6K
|USDCAD.sv
|-6.2K
|NZDCAD.sv
|-630
|AUDUSD.sv
|2.6K
|AUDCAD.sv
|437
|NZDUSD.sv
|2.8K
|EURJPY.sv
|6.1K
|EURCHF.sv
|2.6K
|USDJPY.sv
|-383
|GBPJPY.sv
|3.5K
|GBPCAD.sv
|-4.1K
|USDCHF.sv
|650
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +228.67 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +261.02 USD
Макс. убыток в серии: -53.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
190%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
31
44%
2 741
74%
6%
2.10
1.71
USD
USD
34%
1:400