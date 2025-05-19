СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA Gold Snap High Risk
Feila Mutia Andarwati

EA Gold Snap High Risk

Feila Mutia Andarwati
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 190%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 741
Прибыльных трейдов:
2 036 (74.27%)
Убыточных трейдов:
705 (25.72%)
Лучший трейд:
228.67 USD
Худший трейд:
-131.56 USD
Общая прибыль:
8 953.81 USD (145 616 pips)
Общий убыток:
-4 256.85 USD (115 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
1226 (261.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 144.73 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
6.35%
Макс. загрузка депозита:
110.25%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
5.29
Длинных трейдов:
635 (23.17%)
Коротких трейдов:
2 106 (76.83%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
4.40 USD
Средний убыток:
-6.04 USD
Макс. серия проигрышей:
201 (-53.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-440.57 USD (23)
Прирост в месяц:
17.54%
Годовой прогноз:
212.84%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
888.08 USD (23.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.27% (888.08 USD)
По эквити:
33.53% (1 031.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP.sv 1430
AUDNZD.sv 307
EURUSD.sv 166
XAUUSD.sv 157
GBPUSD.sv 144
USDCAD.sv 97
NZDCAD.sv 79
AUDUSD.sv 65
AUDCAD.sv 54
NZDUSD.sv 53
EURJPY.sv 46
EURCHF.sv 37
USDJPY.sv 29
GBPJPY.sv 29
GBPCAD.sv 27
USDCHF.sv 21
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP.sv 203
AUDNZD.sv 272
EURUSD.sv -257
XAUUSD.sv 3.9K
GBPUSD.sv 8
USDCAD.sv -160
NZDCAD.sv -59
AUDUSD.sv 182
AUDCAD.sv 62
NZDUSD.sv 104
EURJPY.sv 153
EURCHF.sv 197
USDJPY.sv 8
GBPJPY.sv 101
GBPCAD.sv -116
USDCHF.sv 68
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP.sv 16K
AUDNZD.sv -6.2K
EURUSD.sv -11K
XAUUSD.sv 28K
GBPUSD.sv -3.6K
USDCAD.sv -6.2K
NZDCAD.sv -630
AUDUSD.sv 2.6K
AUDCAD.sv 437
NZDUSD.sv 2.8K
EURJPY.sv 6.1K
EURCHF.sv 2.6K
USDJPY.sv -383
GBPJPY.sv 3.5K
GBPCAD.sv -4.1K
USDCHF.sv 650
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +228.67 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +261.02 USD
Макс. убыток в серии: -53.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Gold Snap High Risk
30 USD в месяц
190%
0
0
USD
7K
USD
31
44%
2 741
74%
6%
2.10
1.71
USD
34%
1:400
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.