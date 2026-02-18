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Сигналы / MetaTrader 5 / Harmonizer Extreme
Amir Hossein Moharreri

Harmonizer Extreme

Amir Hossein Moharreri
Amir Hossein Moharreri

Amir Hossein Moharreri

4.6 (45)
5 продуктов 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
105 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 2 066%
Alpari-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 155
Прибыльных трейдов:
759 (65.71%)
Убыточных трейдов:
396 (34.29%)
Лучший трейд:
211.36 USD
Худший трейд:
-67.19 USD
Общая прибыль:
3 786.98 USD (202 956 pips)
Общий убыток:
-1 953.98 USD (143 600 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (10.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
274.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
95.11%
Макс. загрузка депозита:
10.02%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.74
Длинных трейдов:
537 (46.49%)
Коротких трейдов:
618 (53.51%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
1.59 USD
Средняя прибыль:
4.99 USD
Средний убыток:
-4.93 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-236.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-236.70 USD (8)
Прирост в месяц:
10.45%
Годовой прогноз:
126.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.44 USD
Максимальная:
236.73 USD (19.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.81% (237.92 USD)
По эквити:
22.42% (119.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 628
NZDCAD 527
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 994
NZDCAD 839
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 43K
NZDCAD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +211.36 USD
Худший трейд: -67 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +10.77 USD
Макс. убыток в серии: -236.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 7
Alpari-MT5
0.11 × 28
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.30 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 18
Alpari-Real01
1.86 × 99
GoMarkets-Live
2.00 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
2.00 × 1
MonetaMarkets-Live
2.33 × 3
ForexTimeFXTM-MT5
3.50 × 2
Darwinex-Live
4.00 × 1
CloverMarket-Online
5.33 × 6
Exness-MT5Real31
6.86 × 7
Exness-MT5Real5
7.89 × 9
XM.COM-MT5
9.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.23 × 13
FxPro-MT5
10.00 × 2
KeyToMarkets-Server
10.00 × 1
Exness-MT5Real43
11.33 × 3
TickmillEU-Live
12.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
17.00 × 2
RoboForex-Pro
17.18 × 313
еще 1...
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Нет отзывов
2026.07.14 12:16
No swaps are charged
2026.07.14 12:16
No swaps are charged
2026.06.30 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.06.24 09:31
No swaps are charged
2026.06.24 09:31
No swaps are charged
2026.06.22 01:18
No swaps are charged on the signal account
2026.03.02 12:39
No swaps are charged
2026.03.02 12:39
No swaps are charged
2026.02.25 03:49
No swaps are charged on the signal account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Harmonizer Extreme
999 USD в месяц
2 066%
0
0
USD
554
USD
105
100%
1 155
65%
95%
1.93
1.59
USD
22%
1:500
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