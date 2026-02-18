Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 4 0.00 × 7 Alpari-MT5 0.11 × 28 ICMarketsSC-MT5 0.63 × 8 ForexTimeFXTM-Live01 0.75 × 4 Pepperstone-MT5-Live01 1.30 × 10 ICMarketsSC-MT5-2 1.44 × 18 Alpari-Real01 1.86 × 99 GoMarkets-Live 2.00 × 9 CapitalPointTrading-MT5-4 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-3 2.00 × 1 MonetaMarkets-Live 2.33 × 3 ForexTimeFXTM-MT5 3.50 × 2 Darwinex-Live 4.00 × 1 CloverMarket-Online 5.33 × 6 Exness-MT5Real31 6.86 × 7 Exness-MT5Real5 7.89 × 9 XM.COM-MT5 9.00 × 1 XMGlobal-MT5 9.23 × 13 FxPro-MT5 10.00 × 2 KeyToMarkets-Server 10.00 × 1 Exness-MT5Real43 11.33 × 3 TickmillEU-Live 12.00 × 1 RoboForex-MetaTrader 5 17.00 × 2 RoboForex-Pro 17.18 × 313 еще 1... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика