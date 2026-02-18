- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 155
Прибыльных трейдов:
759 (65.71%)
Убыточных трейдов:
396 (34.29%)
Лучший трейд:
211.36 USD
Худший трейд:
-67.19 USD
Общая прибыль:
3 786.98 USD (202 956 pips)
Общий убыток:
-1 953.98 USD (143 600 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (10.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
274.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
95.11%
Макс. загрузка депозита:
10.02%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.74
Длинных трейдов:
537 (46.49%)
Коротких трейдов:
618 (53.51%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
1.59 USD
Средняя прибыль:
4.99 USD
Средний убыток:
-4.93 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-236.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-236.70 USD (8)
Прирост в месяц:
10.45%
Годовой прогноз:
126.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.44 USD
Максимальная:
236.73 USD (19.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.81% (237.92 USD)
По эквити:
22.42% (119.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|628
|NZDCAD
|527
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|994
|NZDCAD
|839
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|43K
|NZDCAD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +211.36 USD
Худший трейд: -67 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +10.77 USD
Макс. убыток в серии: -236.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
Alpari-MT5
|0.11 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 18
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
GoMarkets-Live
|2.00 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|2.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.50 × 2
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
CloverMarket-Online
|5.33 × 6
|
Exness-MT5Real31
|6.86 × 7
|
Exness-MT5Real5
|7.89 × 9
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.23 × 13
|
FxPro-MT5
|10.00 × 2
|
KeyToMarkets-Server
|10.00 × 1
|
Exness-MT5Real43
|11.33 × 3
|
TickmillEU-Live
|12.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|17.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|17.18 × 313
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
2 066%
0
0
USD
USD
554
USD
USD
105
100%
1 155
65%
95%
1.93
1.59
USD
USD
22%
1:500