- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
50 (50.00%)
Убыточных трейдов:
50 (50.00%)
Лучший трейд:
824.64 USD
Худший трейд:
-216.00 USD
Общая прибыль:
8 538.48 USD (197 533 pips)
Общий убыток:
-3 787.51 USD (63 994 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (410.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 040.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
37.71%
Макс. загрузка депозита:
6.87%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
5.75
Длинных трейдов:
100 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
47.51 USD
Средняя прибыль:
170.77 USD
Средний убыток:
-75.75 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-584.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-805.03 USD (7)
Прирост в месяц:
111.74%
Годовой прогноз:
1 355.79%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
825.84 USD (23.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.96% (795.21 USD)
По эквити:
11.28% (302.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +824.64 USD
Худший трейд: -216 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +410.03 USD
Макс. убыток в серии: -584.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
記録用
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
764%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
18
90%
100
50%
38%
2.25
47.51
USD
USD
32%
1:500