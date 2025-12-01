СигналыРазделы
Ko-ji Ueyama

Cygnus GOLD

Ko-ji Ueyama
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 764%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
50 (50.00%)
Убыточных трейдов:
50 (50.00%)
Лучший трейд:
824.64 USD
Худший трейд:
-216.00 USD
Общая прибыль:
8 538.48 USD (197 533 pips)
Общий убыток:
-3 787.51 USD (63 994 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (410.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 040.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
37.71%
Макс. загрузка депозита:
6.87%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
5.75
Длинных трейдов:
100 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
47.51 USD
Средняя прибыль:
170.77 USD
Средний убыток:
-75.75 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-584.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-805.03 USD (7)
Прирост в месяц:
111.74%
Годовой прогноз:
1 355.79%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
825.84 USD (23.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.96% (795.21 USD)
По эквити:
11.28% (302.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +824.64 USD
Худший трейд: -216 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +410.03 USD
Макс. убыток в серии: -584.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

記録用
Нет отзывов
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 22:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
