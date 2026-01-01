К сожалению, сигнал The Pursuit of Happyness отключен и недоступен. Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки. Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами Alikhan Yakhyaev: 40 ORDER FLOW System Прирост 408% Подписчики 0 Недели 70 Трейды 542 Прибыльные 56% Профит фактор 1.54 Макс. просадка 10%

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