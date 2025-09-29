КотировкиРазделы
Валюты / TAVIR
TAVIR: Tavia Acquisition Corp.

0.2199 USD 0.0100 (4.76%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TAVIR за сегодня изменился на 4.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2199, а максимальная — 0.2200.

Следите за динамикой Tavia Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAVIR сегодня?

Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) сегодня оценивается на уровне 0.2199. Инструмент торгуется в пределах 4.76%, вчерашнее закрытие составило 0.2099, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAVIR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tavia Acquisition Corp.?

Tavia Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.2199. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.07% и USD. Отслеживайте движения TAVIR на графике в реальном времени.

Как купить акции TAVIR?

Вы можете купить акции Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) по текущей цене 0.2199. Ордера обычно размещаются около 0.2199 или 0.2229, тогда как 4 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAVIR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAVIR?

Инвестирование в Tavia Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1200 - 0.2300 и текущей цены 0.2199. Многие сравнивают 8.97% и 46.60% перед размещением ордеров на 0.2199 или 0.2229. Изучайте ежедневные изменения цены TAVIR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tavia Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) за последний год составила 0.2300. Акции заметно колебались в пределах 0.1200 - 0.2300, сравнение с 0.2099 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tavia Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tavia Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) за год составила 0.1200. Сравнение с текущими 0.2199 и 0.1200 - 0.2300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAVIR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAVIR?

В прошлом Tavia Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2099 и 57.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.2199 0.2200
Годовой диапазон
0.1200 0.2300
Предыдущее закрытие
0.2099
Open
0.2200
Bid
0.2199
Ask
0.2229
Low
0.2199
High
0.2200
Объем
4
Дневное изменение
4.76%
Месячное изменение
8.97%
6-месячное изменение
46.60%
Годовое изменение
57.07%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.