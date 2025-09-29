- Обзор рынка
TAVIR: Tavia Acquisition Corp.
Курс TAVIR за сегодня изменился на 4.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2199, а максимальная — 0.2200.
Следите за динамикой Tavia Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAVIR сегодня?
Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) сегодня оценивается на уровне 0.2199. Инструмент торгуется в пределах 4.76%, вчерашнее закрытие составило 0.2099, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAVIR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tavia Acquisition Corp.?
Tavia Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.2199. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.07% и USD. Отслеживайте движения TAVIR на графике в реальном времени.
Как купить акции TAVIR?
Вы можете купить акции Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) по текущей цене 0.2199. Ордера обычно размещаются около 0.2199 или 0.2229, тогда как 4 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAVIR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAVIR?
Инвестирование в Tavia Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1200 - 0.2300 и текущей цены 0.2199. Многие сравнивают 8.97% и 46.60% перед размещением ордеров на 0.2199 или 0.2229. Изучайте ежедневные изменения цены TAVIR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tavia Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) за последний год составила 0.2300. Акции заметно колебались в пределах 0.1200 - 0.2300, сравнение с 0.2099 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tavia Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tavia Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) за год составила 0.1200. Сравнение с текущими 0.2199 и 0.1200 - 0.2300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAVIR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAVIR?
В прошлом Tavia Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2099 и 57.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.2099
- Open
- 0.2200
- Bid
- 0.2199
- Ask
- 0.2229
- Low
- 0.2199
- High
- 0.2200
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 4.76%
- Месячное изменение
- 8.97%
- 6-месячное изменение
- 46.60%
- Годовое изменение
- 57.07%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%