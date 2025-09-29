报价部分
货币 / TAVIR
TAVIR: Tavia Acquisition Corp.

0.2199 USD 0.0100 (4.76%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TAVIR汇率已更改4.76%。当日，交易品种以低点0.1981和高点0.2200进行交易。

关注Tavia Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TAVIR股票今天的价格是多少？

Tavia Acquisition Corp.股票今天的定价为0.2199。它在4.76%范围内交易，昨天的收盘价为0.2099，交易量达到17。TAVIR的实时价格图表显示了这些更新。

Tavia Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Tavia Acquisition Corp.目前的价值为0.2199。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.07%和USD。实时查看图表以跟踪TAVIR走势。

如何购买TAVIR股票？

您可以以0.2199的当前价格购买Tavia Acquisition Corp.股票。订单通常设置在0.2199或0.2229附近，而17和-0.05%显示市场活动。立即关注TAVIR的实时图表更新。

如何投资TAVIR股票？

投资Tavia Acquisition Corp.需要考虑年度范围0.1200 - 0.2300和当前价格0.2199。许多人在以0.2199或0.2229下订单之前，会比较8.97%和。实时查看TAVIR价格图表，了解每日变化。

Tavia Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tavia Acquisition Corp.的最高价格是0.2300。在0.1200 - 0.2300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tavia Acquisition Corp.的绩效。

Tavia Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Tavia Acquisition Corp.（TAVIR）的最低价格为0.1200。将其与当前的0.2199和0.1200 - 0.2300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAVIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TAVIR股票是什么时候拆分的？

Tavia Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2099和57.07%中可见。

日范围
0.1981 0.2200
年范围
0.1200 0.2300
前一天收盘价
0.2099
开盘价
0.2200
卖价
0.2199
买价
0.2229
最低价
0.1981
最高价
0.2200
交易量
17
日变化
4.76%
月变化
8.97%
6个月变化
46.60%
年变化
57.07%
