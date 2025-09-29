TAVIR: Tavia Acquisition Corp.
今日TAVIR汇率已更改4.76%。当日，交易品种以低点0.1981和高点0.2200进行交易。
关注Tavia Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
TAVIR股票今天的价格是多少？
Tavia Acquisition Corp.股票今天的定价为0.2199。它在4.76%范围内交易，昨天的收盘价为0.2099，交易量达到17。TAVIR的实时价格图表显示了这些更新。
Tavia Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Tavia Acquisition Corp.目前的价值为0.2199。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.07%和USD。实时查看图表以跟踪TAVIR走势。
如何购买TAVIR股票？
您可以以0.2199的当前价格购买Tavia Acquisition Corp.股票。订单通常设置在0.2199或0.2229附近，而17和-0.05%显示市场活动。立即关注TAVIR的实时图表更新。
如何投资TAVIR股票？
投资Tavia Acquisition Corp.需要考虑年度范围0.1200 - 0.2300和当前价格0.2199。许多人在以0.2199或0.2229下订单之前，会比较8.97%和。实时查看TAVIR价格图表，了解每日变化。
Tavia Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tavia Acquisition Corp.的最高价格是0.2300。在0.1200 - 0.2300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tavia Acquisition Corp.的绩效。
Tavia Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Tavia Acquisition Corp.（TAVIR）的最低价格为0.1200。将其与当前的0.2199和0.1200 - 0.2300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAVIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TAVIR股票是什么时候拆分的？
Tavia Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2099和57.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.2099
- 开盘价
- 0.2200
- 卖价
- 0.2199
- 买价
- 0.2229
- 最低价
- 0.1981
- 最高价
- 0.2200
- 交易量
- 17
- 日变化
- 4.76%
- 月变化
- 8.97%
- 6个月变化
- 46.60%
- 年变化
- 57.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值