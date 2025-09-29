TAVIR股票今天的价格是多少？ Tavia Acquisition Corp.股票今天的定价为0.2199。它在4.76%范围内交易，昨天的收盘价为0.2099，交易量达到17。TAVIR的实时价格图表显示了这些更新。

Tavia Acquisition Corp.股票是否支付股息？ Tavia Acquisition Corp.目前的价值为0.2199。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.07%和USD。实时查看图表以跟踪TAVIR走势。

如何购买TAVIR股票？ 您可以以0.2199的当前价格购买Tavia Acquisition Corp.股票。订单通常设置在0.2199或0.2229附近，而17和-0.05%显示市场活动。立即关注TAVIR的实时图表更新。

如何投资TAVIR股票？ 投资Tavia Acquisition Corp.需要考虑年度范围0.1200 - 0.2300和当前价格0.2199。许多人在以0.2199或0.2229下订单之前，会比较8.97%和。实时查看TAVIR价格图表，了解每日变化。

Tavia Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tavia Acquisition Corp.的最高价格是0.2300。在0.1200 - 0.2300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tavia Acquisition Corp.的绩效。

Tavia Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？ Tavia Acquisition Corp.（TAVIR）的最低价格为0.1200。将其与当前的0.2199和0.1200 - 0.2300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAVIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。