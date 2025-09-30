- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TAVIR: Tavia Acquisition Corp.
Le taux de change de TAVIR a changé de 4.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1981 et à un maximum de 0.2200.
Suivez la dynamique Tavia Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TAVIR aujourd'hui ?
L'action Tavia Acquisition Corp. est cotée à 0.2199 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.76%, a clôturé hier à 0.2099 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de TAVIR présente ces mises à jour.
L'action Tavia Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Tavia Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 0.2199. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 57.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TAVIR.
Comment acheter des actions TAVIR ?
Vous pouvez acheter des actions Tavia Acquisition Corp. au cours actuel de 0.2199. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2199 ou de 0.2229, le 17 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TAVIR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TAVIR ?
Investir dans Tavia Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1200 - 0.2300 et le prix actuel 0.2199. Beaucoup comparent 8.97% et 46.60% avant de passer des ordres à 0.2199 ou 0.2229. Consultez le graphique du cours de TAVIR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Tavia Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Tavia Acquisition Corp. l'année dernière était 0.2300. Au cours de 0.1200 - 0.2300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2099 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Tavia Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Tavia Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) sur l'année a été 0.1200. Sa comparaison avec 0.2199 et 0.1200 - 0.2300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TAVIR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TAVIR a-t-elle été divisée ?
Tavia Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2099 et 57.07% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2099
- Ouverture
- 0.2200
- Bid
- 0.2199
- Ask
- 0.2229
- Plus Bas
- 0.1981
- Plus Haut
- 0.2200
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 4.76%
- Changement Mensuel
- 8.97%
- Changement à 6 Mois
- 46.60%
- Changement Annuel
- 57.07%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4