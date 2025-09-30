- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TAVIR: Tavia Acquisition Corp.
A taxa do TAVIR para hoje mudou para 4.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1981 e o mais alto foi 0.2200.
Veja a dinâmica do par de moedas Tavia Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TAVIR hoje?
Hoje Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) está avaliado em 0.2199. O instrumento é negociado dentro de 4.76%, o fechamento de ontem foi 0.2099, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TAVIR em tempo real.
As ações de Tavia Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Tavia Acquisition Corp. está avaliado em 0.2199. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 57.07% e USD. Monitore os movimentos de TAVIR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TAVIR?
Você pode comprar ações de Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) pelo preço atual 0.2199. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2199 ou 0.2229, enquanto 17 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TAVIR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TAVIR?
Investir em Tavia Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.1200 - 0.2300 e o preço atual 0.2199. Muitos comparam 8.97% e 46.60% antes de enviar ordens em 0.2199 ou 0.2229. Estude as mudanças diárias de preço de TAVIR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Tavia Acquisition Corp.?
O maior preço de Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) no último ano foi 0.2300. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1200 - 0.2300, e a comparação com 0.2099 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Tavia Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Tavia Acquisition Corp.?
O menor preço de Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) no ano foi 0.1200. A comparação com o preço atual 0.2199 e 0.1200 - 0.2300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TAVIR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TAVIR?
No passado Tavia Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2099 e 57.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2099
- Open
- 0.2200
- Bid
- 0.2199
- Ask
- 0.2229
- Low
- 0.1981
- High
- 0.2200
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 4.76%
- Mudança mensal
- 8.97%
- Mudança de 6 meses
- 46.60%
- Mudança anual
- 57.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4