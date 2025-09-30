- Übersicht
TAVIR: Tavia Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von TAVIR hat sich für heute um 4.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1981 bis zu einem Hoch von 0.2200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tavia Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TAVIR heute?
Die Aktie von Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) notiert heute bei 0.2199. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.76% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2099 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von TAVIR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TAVIR Dividenden?
Tavia Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.2199 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 57.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TAVIR zu verfolgen.
Wie kaufe ich TAVIR-Aktien?
Sie können Aktien von Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) zum aktuellen Kurs von 0.2199 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2199 oder 0.2229 platziert, während 17 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TAVIR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TAVIR-Aktien?
Bei einer Investition in Tavia Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.1200 - 0.2300 und der aktuelle Kurs 0.2199 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 8.97% und 46.60%, bevor sie Orders zu 0.2199 oder 0.2229 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TAVIR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Tavia Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) im vergangenen Jahr lag bei 0.2300. Innerhalb von 0.1200 - 0.2300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2099 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tavia Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Tavia Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) im Laufe des Jahres betrug 0.1200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2199 und der Spanne 0.1200 - 0.2300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TAVIR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TAVIR statt?
Tavia Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2099 und 57.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2099
- Eröffnung
- 0.2200
- Bid
- 0.2199
- Ask
- 0.2229
- Tief
- 0.1981
- Hoch
- 0.2200
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 4.76%
- Monatsänderung
- 8.97%
- 6-Monatsänderung
- 46.60%
- Jahresänderung
- 57.07%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4