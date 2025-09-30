- Panoramica
TAVIR: Tavia Acquisition Corp.
Il tasso di cambio TAVIR ha avuto una variazione del 4.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1981 e ad un massimo di 0.2200.
Segui le dinamiche di Tavia Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TAVIR oggi?
Oggi le azioni Tavia Acquisition Corp. sono prezzate a 0.2199. Viene scambiato all'interno di 4.76%, la chiusura di ieri è stata 0.2099 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TAVIR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Tavia Acquisition Corp. pagano dividendi?
Tavia Acquisition Corp. è attualmente valutato a 0.2199. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 57.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TAVIR.
Come acquistare azioni TAVIR?
Puoi acquistare azioni Tavia Acquisition Corp. al prezzo attuale di 0.2199. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2199 o 0.2229, mentre 17 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TAVIR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TAVIR?
Investire in Tavia Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.1200 - 0.2300 e il prezzo attuale 0.2199. Molti confrontano 8.97% e 46.60% prima di effettuare ordini su 0.2199 o 0.2229. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TAVIR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Tavia Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Tavia Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 0.2300. All'interno di 0.1200 - 0.2300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2099 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Tavia Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Tavia Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) nel corso dell'anno è stato 0.1200. Confrontandolo con gli attuali 0.2199 e 0.1200 - 0.2300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TAVIR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TAVIR?
Tavia Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2099 e 57.07%.
- Chiusura Precedente
- 0.2099
- Apertura
- 0.2200
- Bid
- 0.2199
- Ask
- 0.2229
- Minimo
- 0.1981
- Massimo
- 0.2200
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 4.76%
- Variazione Mensile
- 8.97%
- Variazione Semestrale
- 46.60%
- Variazione Annuale
- 57.07%
