通貨 / TAVIR
TAVIR: Tavia Acquisition Corp.

0.2199 USD 0.0100 (4.76%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TAVIRの今日の為替レートは、4.76%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1981の安値と0.2200の高値で取引されました。

Tavia Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TAVIR株の現在の価格は？

Tavia Acquisition Corp.の株価は本日0.2199です。4.76%内で取引され、前日の終値は0.2099、取引量は17に達しました。TAVIRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Tavia Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Tavia Acquisition Corp.の現在の価格は0.2199です。配当方針は会社によりますが、投資家は57.07%やUSDにも注目します。TAVIRの動きはライブチャートで確認できます。

TAVIR株を買う方法は？

Tavia Acquisition Corp.の株は現在0.2199で購入可能です。注文は通常0.2199または0.2229付近で行われ、17や-0.05%が市場の動きを示します。TAVIRの最新情報はライブチャートで確認できます。

TAVIR株に投資する方法は？

Tavia Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.1200 - 0.2300と現在の0.2199を考慮します。注文は多くの場合0.2199や0.2229で行われる前に、8.97%や46.60%と比較されます。TAVIRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Tavia Acquisition Corp.の株の最高値は？

Tavia Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.2300でした。0.1200 - 0.2300内で株価は大きく変動し、0.2099と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tavia Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Tavia Acquisition Corp.の株の最低値は？

Tavia Acquisition Corp.(TAVIR)の年間最安値は0.1200でした。現在の0.2199や0.1200 - 0.2300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TAVIRの動きはライブチャートで確認できます。

TAVIRの株式分割はいつ行われましたか？

Tavia Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2099、57.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1981 0.2200
1年のレンジ
0.1200 0.2300
以前の終値
0.2099
始値
0.2200
買値
0.2199
買値
0.2229
安値
0.1981
高値
0.2200
出来高
17
1日の変化
4.76%
1ヶ月の変化
8.97%
6ヶ月の変化
46.60%
1年の変化
57.07%
