TAVIR: Tavia Acquisition Corp.
TAVIRの今日の為替レートは、4.76%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1981の安値と0.2200の高値で取引されました。
Tavia Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TAVIR株の現在の価格は？
Tavia Acquisition Corp.の株価は本日0.2199です。4.76%内で取引され、前日の終値は0.2099、取引量は17に達しました。TAVIRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Tavia Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？
Tavia Acquisition Corp.の現在の価格は0.2199です。配当方針は会社によりますが、投資家は57.07%やUSDにも注目します。TAVIRの動きはライブチャートで確認できます。
TAVIR株を買う方法は？
Tavia Acquisition Corp.の株は現在0.2199で購入可能です。注文は通常0.2199または0.2229付近で行われ、17や-0.05%が市場の動きを示します。TAVIRの最新情報はライブチャートで確認できます。
TAVIR株に投資する方法は？
Tavia Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.1200 - 0.2300と現在の0.2199を考慮します。注文は多くの場合0.2199や0.2229で行われる前に、8.97%や46.60%と比較されます。TAVIRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Tavia Acquisition Corp.の株の最高値は？
Tavia Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.2300でした。0.1200 - 0.2300内で株価は大きく変動し、0.2099と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tavia Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Tavia Acquisition Corp.の株の最低値は？
Tavia Acquisition Corp.(TAVIR)の年間最安値は0.1200でした。現在の0.2199や0.1200 - 0.2300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TAVIRの動きはライブチャートで確認できます。
TAVIRの株式分割はいつ行われましたか？
Tavia Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2099、57.07%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.2099
- 始値
- 0.2200
- 買値
- 0.2199
- 買値
- 0.2229
- 安値
- 0.1981
- 高値
- 0.2200
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- 4.76%
- 1ヶ月の変化
- 8.97%
- 6ヶ月の変化
- 46.60%
- 1年の変化
- 57.07%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前