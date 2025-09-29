- Panorámica
TAVIR: Tavia Acquisition Corp.
El tipo de cambio de TAVIR de hoy ha cambiado un 4.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1981, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2200.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tavia Acquisition Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TAVIR hoy?
Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) se evalúa hoy en 0.2199. El instrumento se negocia dentro de 4.76%; el cierre de ayer ha sido 0.2099 y el volumen comercial ha alcanzado 17. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TAVIR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Tavia Acquisition Corp.?
Tavia Acquisition Corp. se evalúa actualmente en 0.2199. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 57.07% y USD. Monitoree los movimientos de TAVIR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TAVIR?
Puede comprar acciones de Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) al precio actual de 0.2199. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.2199 o 0.2229, mientras que 17 y -0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TAVIR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TAVIR?
Invertir en Tavia Acquisition Corp. implica tener en cuenta el rango anual 0.1200 - 0.2300 y el precio actual 0.2199. Muchos comparan 8.97% y 46.60% antes de colocar órdenes en 0.2199 o 0.2229. Estudie los cambios diarios de precios de TAVIR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Tavia Acquisition Corp.?
El precio más alto de Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) en el último año ha sido 0.2300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1200 - 0.2300, una comparación con 0.2099 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Tavia Acquisition Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Tavia Acquisition Corp.?
El precio más bajo de Tavia Acquisition Corp. (TAVIR) para el año ha sido 0.1200. La comparación con los actuales 0.2199 y 0.1200 - 0.2300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TAVIR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TAVIR?
En el pasado, Tavia Acquisition Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.2099 y 57.07% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.2099
- Open
- 0.2200
- Bid
- 0.2199
- Ask
- 0.2229
- Low
- 0.1981
- High
- 0.2200
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- 4.76%
- Cambio mensual
- 8.97%
- Cambio a 6 meses
- 46.60%
- Cambio anual
- 57.07%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.