КотировкиРазделы
Валюты / SUI
Назад в Рынок акций США

SUI: Sun Communities Inc Common Stock

128.38 USD 0.25 (0.19%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SUI за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 127.76, а максимальная — 129.89.

Следите за динамикой Sun Communities Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SUI

Дневной диапазон
127.76 129.89
Годовой диапазон
109.22 140.49
Предыдущее закрытие
128.63
Open
128.60
Bid
128.38
Ask
128.68
Low
127.76
High
129.89
Объем
2.467 K
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
1.99%
6-месячное изменение
-0.43%
Годовое изменение
-5.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.