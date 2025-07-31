Валюты / SUI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SUI: Sun Communities Inc Common Stock
128.38 USD 0.25 (0.19%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SUI за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 127.76, а максимальная — 129.89.
Следите за динамикой Sun Communities Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SUI
- SUI At A Crossroads, Can It Break $3.52 And Ignite The Next Surge?
- SUI Price To $7? Analyst Predicts Altcoin’s Path To New ATH
- SUI Breakout Structure Builds – Can The Bulls Push Past $3.50?
- SUI Bulls Target $3.50 After A Breakout From This Key Chart Pattern
- 20 Million New SUI Tokens Push Treasury To New High – Details
- Cardano Founder Publicly Declares ADA “The Best-Performing Asset Of All Time,” Here’s Why
- Could SUI rally as treasury holdings surpass $300 million and DeFi activity rises?
- Crypto market braces for $4.7 billion token unlocks this September
- Sun Communities: A Bright Future For This Transformed REIT (NYSE:SUI)
- Record Outflows Hit Crypto Funds, But Ethereum May Be Turning the Tables on Bitcoin
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Sun Communities: Quietly Dominating One Of Real Estate’s Best Niches (SUI)
- SUI Holds The Line: Rounded Bottom Hints At 13% Breakout Setup
- Ethereum Leads $3.75 Billion Crypto Inflows, XRP And Solana Join The Party
- Sui Price Forecast: SUI slips below key support, momentum indicator hints deeper correction
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- SUI Set Up For Another Leg? Analyst Forecasts $10 Target For Potential Breakout
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Forget The S&P 500, Here’s Where I’m Investing Instead
- Why does SUI show early signs of weakness?
- SUI In A Sweet Spot: Structural Support And VWAP Align For Potential Breakout
- Behind The (Revised) Curve
- Pump.fun, Bitcoin and Sui trend amid crypto market meltdown and SEC Chaircomments
- Sun Communities, Inc (SUI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
127.76 129.89
Годовой диапазон
109.22 140.49
- Предыдущее закрытие
- 128.63
- Open
- 128.60
- Bid
- 128.38
- Ask
- 128.68
- Low
- 127.76
- High
- 129.89
- Объем
- 2.467 K
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 1.99%
- 6-месячное изменение
- -0.43%
- Годовое изменение
- -5.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.