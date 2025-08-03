Devises / SUI
SUI: Sun Communities Inc Common Stock
128.07 USD 0.12 (0.09%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SUI a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 127.35 et à un maximum de 129.34.
Suivez la dynamique Sun Communities Inc Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
127.35 129.34
Range Annuel
109.22 140.49
- 127.95
- 128.61
- 128.07
- 128.37
- 127.35
- 129.34
- 1.275 K
- 0.09%
- 1.74%
- -0.67%
- -5.74%
20 septembre, samedi