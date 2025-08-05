Währungen / SUI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SUI: Sun Communities Inc Common Stock
127.95 USD 0.50 (0.39%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SUI hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.57 bis zu einem Hoch von 128.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sun Communities Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SUI News
- Growth Ahead For UMH And Flagship In Manufactured Housing (MHCUF)
- Sui-Kurs klettert über 3,80 Dollar – Bullen nehmen 4,44 Dollar ins Visier
- Why could SUI rally?
- SUI At A Crossroads, Can It Break $3.52 And Ignite The Next Surge?
- SUI Price To $7? Analyst Predicts Altcoin’s Path To New ATH
- SUI Breakout Structure Builds – Can The Bulls Push Past $3.50?
- SUI Bulls Target $3.50 After A Breakout From This Key Chart Pattern
- 20 Million New SUI Tokens Push Treasury To New High – Details
- Cardano Founder Publicly Declares ADA “The Best-Performing Asset Of All Time,” Here’s Why
- Could SUI rally as treasury holdings surpass $300 million and DeFi activity rises?
- Crypto market braces for $4.7 billion token unlocks this September
- Sun Communities: A Bright Future For This Transformed REIT (NYSE:SUI)
- Record Outflows Hit Crypto Funds, But Ethereum May Be Turning the Tables on Bitcoin
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Sun Communities: Quietly Dominating One Of Real Estate’s Best Niches (SUI)
- SUI Holds The Line: Rounded Bottom Hints At 13% Breakout Setup
- Ethereum Leads $3.75 Billion Crypto Inflows, XRP And Solana Join The Party
- Sui Price Forecast: SUI slips below key support, momentum indicator hints deeper correction
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- SUI Set Up For Another Leg? Analyst Forecasts $10 Target For Potential Breakout
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Forget The S&P 500, Here’s Where I’m Investing Instead
- Why does SUI show early signs of weakness?
- SUI In A Sweet Spot: Structural Support And VWAP Align For Potential Breakout
Tagesspanne
127.57 128.79
Jahresspanne
109.22 140.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 128.45
- Eröffnung
- 127.91
- Bid
- 127.95
- Ask
- 128.25
- Tief
- 127.57
- Hoch
- 128.79
- Volumen
- 747
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- 1.64%
- 6-Monatsänderung
- -0.76%
- Jahresänderung
- -5.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K