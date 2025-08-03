FiyatlarBölümler
Dövizler / SUI
SUI: Sun Communities Inc Common Stock

128.07 USD 0.12 (0.09%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SUI fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 127.35 ve Yüksek fiyatı olarak 129.34 aralığında işlem gördü.

Sun Communities Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
127.35 129.34
Yıllık aralık
109.22 140.49
Önceki kapanış
127.95
Açılış
128.61
Satış
128.07
Alış
128.37
Düşük
127.35
Yüksek
129.34
Hacim
1.275 K
Günlük değişim
0.09%
Aylık değişim
1.74%
6 aylık değişim
-0.67%
Yıllık değişim
-5.74%
21 Eylül, Pazar