Dövizler / SUI
SUI: Sun Communities Inc Common Stock
128.07 USD 0.12 (0.09%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SUI fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 127.35 ve Yüksek fiyatı olarak 129.34 aralığında işlem gördü.
Sun Communities Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SUI haberleri
Günlük aralık
127.35 129.34
Yıllık aralık
109.22 140.49
- Önceki kapanış
- 127.95
- Açılış
- 128.61
- Satış
- 128.07
- Alış
- 128.37
- Düşük
- 127.35
- Yüksek
- 129.34
- Hacim
- 1.275 K
- Günlük değişim
- 0.09%
- Aylık değişim
- 1.74%
- 6 aylık değişim
- -0.67%
- Yıllık değişim
- -5.74%
21 Eylül, Pazar