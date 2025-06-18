Валюты / REI
REI: Ring Energy Inc
1.05 USD 0.03 (2.94%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REI за сегодня изменился на 2.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.02, а максимальная — 1.08.
Следите за динамикой Ring Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости REI
- Финансовый директор Ring Energy уходит в отставку, контролер назначен временной заменой
- Ring Energy CFO resigns, controller appointed as interim replacement
- PROP vs. REI: Which Oil Stock Under $5 Is Worth Holding Now?
- Ring Energy: Debt Ratio Climbs As Costs Decline (NYSE:REI)
- Ring Energy: Progress With Reducing Lease Operating Expenses (NYSE:REI)
- 3 Energy Stocks Under $5 With Strong Value Fundamentals
- REI is selling a 'durable' duffel bag for only $94 that 'looks small but can fit a lot'
- REI's top-rated bandana towel that's 'great at wicking sweat' is on sale for just $17
- REI is selling a 'sleek' $150 backpack with 'so much space' for only $94
- REI is selling a top-rated $72 Stanley thermos for only $50
- REI is selling a 'super premium' $50 power bank for only $30, that's 'simple to use'
- Earnings call transcript: Ring Energy Q2 2025 beats EPS expectations
- Ring Energy Q2 2025 slides: Free cash flow surges 328% as operating costs decline
- Here's What Key Metrics Tell Us About Ring Energy (REI) Q2 Earnings
- Ring Energy Inc earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Ring Energy (REI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- REI is selling $160 trail running shoes for only $112, and shoppers love them for 'all kinds of terrain'
- Geopark (GPRK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- REI is selling a 'comfortable' and 'warm' $129 down jacket for just $50
- Vitesse Energy (VTS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CNX Resources Corporation. (CNX) Tops Q2 Earnings Estimates
- Cheap Barrels, Forced Seller, Hormuz Risk - I'm In (NYSE:REI)
- Ring Energy Selects Veriforce ® as Exclusive Contractor Management Partner to Streamline Safety and Compliance Operations
- Ring Energy maintains $585 million borrowing base, extends credit term
Дневной диапазон
1.02 1.08
Годовой диапазон
0.72 1.81
- Предыдущее закрытие
- 1.02
- Open
- 1.03
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Low
- 1.02
- High
- 1.08
- Объем
- 1.750 K
- Дневное изменение
- 2.94%
- Месячное изменение
- -3.67%
- 6-месячное изменение
- -8.70%
- Годовое изменение
- -34.38%
