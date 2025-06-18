Währungen / REI
REI: Ring Energy Inc
1.01 USD 0.02 (1.94%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REI hat sich für heute um -1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.99 bis zu einem Hoch von 1.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ring Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.99 1.05
Jahresspanne
0.72 1.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.03
- Eröffnung
- 1.04
- Bid
- 1.01
- Ask
- 1.31
- Tief
- 0.99
- Hoch
- 1.05
- Volumen
- 576
- Tagesänderung
- -1.94%
- Monatsänderung
- -7.34%
- 6-Monatsänderung
- -12.17%
- Jahresänderung
- -36.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K