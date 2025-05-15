Валюты / PULM
PULM: Pulmatrix Inc
5.09 USD 0.10 (1.93%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PULM за сегодня изменился на -1.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.91, а максимальная — 5.09.
Следите за динамикой Pulmatrix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.91 5.09
Годовой диапазон
1.96 10.40
- Предыдущее закрытие
- 5.19
- Open
- 5.01
- Bid
- 5.09
- Ask
- 5.39
- Low
- 4.91
- High
- 5.09
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -1.93%
- Месячное изменение
- 4.09%
- 6-месячное изменение
- -22.88%
- Годовое изменение
- 144.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.