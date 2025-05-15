Valute / PULM
PULM: Pulmatrix Inc
4.98 USD 0.08 (1.63%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PULM ha avuto una variazione del 1.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.79 e ad un massimo di 5.09.
Segui le dinamiche di Pulmatrix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.79 5.09
Intervallo Annuale
1.96 10.40
- Chiusura Precedente
- 4.90
- Apertura
- 5.00
- Bid
- 4.98
- Ask
- 5.28
- Minimo
- 4.79
- Massimo
- 5.09
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- 1.63%
- Variazione Mensile
- 1.84%
- Variazione Semestrale
- -24.55%
- Variazione Annuale
- 139.42%
21 settembre, domenica