Währungen / PULM
PULM: Pulmatrix Inc
4.97 USD 0.07 (1.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PULM hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.79 bis zu einem Hoch von 5.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pulmatrix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.79 5.09
Jahresspanne
1.96 10.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.90
- Eröffnung
- 5.00
- Bid
- 4.97
- Ask
- 5.27
- Tief
- 4.79
- Hoch
- 5.09
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 1.43%
- Monatsänderung
- 1.64%
- 6-Monatsänderung
- -24.70%
- Jahresänderung
- 138.94%
