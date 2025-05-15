クォートセクション
通貨 / PULM
PULM: Pulmatrix Inc

4.90 USD 0.01 (0.20%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PULMの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり4.77の安値と5.06の高値で取引されました。

Pulmatrix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.77 5.06
1年のレンジ
1.96 10.40
以前の終値
4.89
始値
4.90
買値
4.90
買値
5.20
安値
4.77
高値
5.06
出来高
25
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
0.20%
6ヶ月の変化
-25.76%
1年の変化
135.58%
