Валюты / PFLT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PFLT: PennantPark Floating Rate Capital Ltd
9.71 USD 0.10 (1.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFLT за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.61, а максимальная — 9.85.
Следите за динамикой PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PFLT
- Want to Earn a Safe 10.5% Annual Yield and Be Paid Monthly? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Dividend Stocks.
- Hamilton Lane shareholders approve director, executive pay, and auditor at annual meeting
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- PennantPark Floating Rate Capital acquires $250 million asset portfolio
- PennantPark Floating Rate Capital stock rating reiterated at JMP
- PennantPark Floating Rate Capital stock price target lowered at KBW
- PennantPark (PFLT) Q3 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- PennantPark (PFLT) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- PennantPark Floating Rate Capital earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Hamilton Lane (HLNE) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- Federated Hermes (FHI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Oaktree Specialty Lending: Concern About Further Cuts In Distributions (NASDAQ:OCSL)
- Invesco (IVZ) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TFLR: More History Improves Rating On This Floating-Rate ETF, Now A Buy (NYSEARCA:TFLR)
- PFLT: High Yield Under Pressure, But Valuation Looks Better (NYSE:PFLT)
- BlackRock TCP Capital Corp: Dividend May Survive 2025, But Merger Hasn't Panned Out
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- PennantPark Floating Rate Capital declares July distribution of $0.1025
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Want to Collect $300 in Safe Monthly Dividend Income? Invest $32,850 Into These 3 Ultra-High-Yield Stocks.
Дневной диапазон
9.61 9.85
Годовой диапазон
8.82 11.91
- Предыдущее закрытие
- 9.81
- Open
- 9.81
- Bid
- 9.71
- Ask
- 10.01
- Low
- 9.61
- High
- 9.85
- Объем
- 1.819 K
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- -5.08%
- 6-месячное изменение
- -13.38%
- Годовое изменение
- -16.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.