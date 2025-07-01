Devises / PFLT
PFLT: PennantPark Floating Rate Capital Ltd
9.79 USD 0.04 (0.41%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PFLT a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.68 et à un maximum de 9.83.
Suivez la dynamique PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PFLT Nouvelles
- Implied Volatility Surging for PennantPark Floating Rate Capital Stock Options
- Want to Earn a Safe 10.5% Annual Yield and Be Paid Monthly? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Dividend Stocks.
- Hamilton Lane shareholders approve director, executive pay, and auditor at annual meeting
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- PennantPark Floating Rate Capital acquires $250 million asset portfolio
- PennantPark Floating Rate Capital stock rating reiterated at JMP
- PennantPark Floating Rate Capital stock price target lowered at KBW
- PennantPark (PFLT) Q3 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- PennantPark (PFLT) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- PennantPark Floating Rate Capital earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Hamilton Lane (HLNE) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- Federated Hermes (FHI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Oaktree Specialty Lending: Concern About Further Cuts In Distributions (NASDAQ:OCSL)
- Invesco (IVZ) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TFLR: More History Improves Rating On This Floating-Rate ETF, Now A Buy (NYSEARCA:TFLR)
- PFLT: High Yield Under Pressure, But Valuation Looks Better (NYSE:PFLT)
- BlackRock TCP Capital Corp: Dividend May Survive 2025, But Merger Hasn't Panned Out
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- PennantPark Floating Rate Capital declares July distribution of $0.1025
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
Range quotidien
9.68 9.83
Range Annuel
8.82 11.91
- Clôture Précédente
- 9.83
- Ouverture
- 9.80
- Bid
- 9.79
- Ask
- 10.09
- Plus Bas
- 9.68
- Plus Haut
- 9.83
- Volume
- 1.290 K
- Changement quotidien
- -0.41%
- Changement Mensuel
- -4.30%
- Changement à 6 Mois
- -12.67%
- Changement Annuel
- -15.75%
