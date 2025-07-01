Währungen / PFLT
PFLT: PennantPark Floating Rate Capital Ltd
9.83 USD 0.05 (0.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PFLT hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.75 bis zu einem Hoch von 9.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die PennantPark Floating Rate Capital Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PFLT News
Tagesspanne
9.75 9.87
Jahresspanne
8.82 11.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.78
- Eröffnung
- 9.87
- Bid
- 9.83
- Ask
- 10.13
- Tief
- 9.75
- Hoch
- 9.87
- Volumen
- 768
- Tagesänderung
- 0.51%
- Monatsänderung
- -3.91%
- 6-Monatsänderung
- -12.31%
- Jahresänderung
- -15.40%
