통화 / PFLT
PFLT: PennantPark Floating Rate Capital Ltd
9.79 USD 0.04 (0.41%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PFLT 환율이 오늘 -0.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.68이고 고가는 9.83이었습니다.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
9.68 9.83
년간 변동
8.82 11.91
- 이전 종가
- 9.83
- 시가
- 9.80
- Bid
- 9.79
- Ask
- 10.09
- 저가
- 9.68
- 고가
- 9.83
- 볼륨
- 1.290 K
- 일일 변동
- -0.41%
- 월 변동
- -4.30%
- 6개월 변동
- -12.67%
- 년간 변동율
- -15.75%
20 9월, 토요일