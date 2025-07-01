시세섹션
통화 / PFLT
PFLT: PennantPark Floating Rate Capital Ltd

9.79 USD 0.04 (0.41%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PFLT 환율이 오늘 -0.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.68이고 고가는 9.83이었습니다.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd 변동을 참고하세요.

일일 변동 비율
9.68 9.83
년간 변동
8.82 11.91
이전 종가
9.83
시가
9.80
Bid
9.79
Ask
10.09
저가
9.68
고가
9.83
볼륨
1.290 K
일일 변동
-0.41%
월 변동
-4.30%
6개월 변동
-12.67%
년간 변동율
-15.75%
