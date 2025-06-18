货币 / PFLT
PFLT: PennantPark Floating Rate Capital Ltd
9.84 USD 0.13 (1.34%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PFLT汇率已更改1.34%。当日，交易品种以低点9.76和高点9.86进行交易。
关注PennantPark Floating Rate Capital Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFLT新闻
- Want to Earn a Safe 10.5% Annual Yield and Be Paid Monthly? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Dividend Stocks.
- Hamilton Lane shareholders approve director, executive pay, and auditor at annual meeting
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- PennantPark Floating Rate Capital acquires $250 million asset portfolio
- PennantPark Floating Rate Capital stock rating reiterated at JMP
- PennantPark Floating Rate Capital stock price target lowered at KBW
- PennantPark (PFLT) Q3 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- PennantPark (PFLT) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- PennantPark Floating Rate Capital earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Hamilton Lane (HLNE) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- Federated Hermes (FHI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Oaktree Specialty Lending: Concern About Further Cuts In Distributions (NASDAQ:OCSL)
- Invesco (IVZ) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TFLR: More History Improves Rating On This Floating-Rate ETF, Now A Buy (NYSEARCA:TFLR)
- PFLT: High Yield Under Pressure, But Valuation Looks Better (NYSE:PFLT)
- BlackRock TCP Capital Corp: Dividend May Survive 2025, But Merger Hasn't Panned Out
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- PennantPark Floating Rate Capital declares July distribution of $0.1025
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Want to Collect $300 in Safe Monthly Dividend Income? Invest $32,850 Into These 3 Ultra-High-Yield Stocks.
日范围
9.76 9.86
年范围
8.82 11.91
- 前一天收盘价
- 9.71
- 开盘价
- 9.79
- 卖价
- 9.84
- 买价
- 10.14
- 最低价
- 9.76
- 最高价
- 9.86
- 交易量
- 606
- 日变化
- 1.34%
- 月变化
- -3.81%
- 6个月变化
- -12.22%
- 年变化
- -15.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值