Валюты / NEXA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NEXA: Nexa Resources S.A
5.26 USD 0.18 (3.54%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEXA за сегодня изменился на 3.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.01, а максимальная — 5.27.
Следите за динамикой Nexa Resources S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NEXA
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Earnings call transcript: Nexa Resources Q2 2025 beats estimates, stock dips
- Nexa Resources temporarily suspends operations at two Peru mines
- Implied Volatility Surging for Nexa Resources Stock Options
- Nexa Resources earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Nexa Resources S.A. (NEXA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Morgan Stanley reshuffles copper mining stock ratings, highlights growth concerns
- Morgan Stanley downgrades Nexa Resources stock on zinc price outlook
- Nexa resumes operations at Cajamarquilla smelter after labor talks
- Nexa Resources temporarily suspends operations at Cajamarquilla smelter
- Nexa Resources in talks to buy BHP Brazil assets
- Nexa stock hits 52-week low at $5.03 amid market challenges
- Nexa Resources Announces Sale of Otavi Project
- Booz Allen Hamilton, Movado Group And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- Geodrill Stock: A Classic Pickaxe Play Positioned For Growth (OTCMKTS:GEODF)
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Storied Peruvian Executive Resurfaces at Canadian Copper Startup
Дневной диапазон
5.01 5.27
Годовой диапазон
4.44 9.61
- Предыдущее закрытие
- 5.08
- Open
- 5.19
- Bid
- 5.26
- Ask
- 5.56
- Low
- 5.01
- High
- 5.27
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- 3.54%
- Месячное изменение
- 7.35%
- 6-месячное изменение
- -13.77%
- Годовое изменение
- -28.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.