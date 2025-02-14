货币 / NEXA
NEXA: Nexa Resources S.A
5.26 USD 0.18 (3.54%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NEXA汇率已更改3.54%。当日，交易品种以低点5.01和高点5.27进行交易。
关注Nexa Resources S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NEXA新闻
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Earnings call transcript: Nexa Resources Q2 2025 beats estimates, stock dips
- Nexa Resources temporarily suspends operations at two Peru mines
- Implied Volatility Surging for Nexa Resources Stock Options
- Nexa Resources earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Nexa Resources S.A. (NEXA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Morgan Stanley reshuffles copper mining stock ratings, highlights growth concerns
- Morgan Stanley downgrades Nexa Resources stock on zinc price outlook
- Nexa resumes operations at Cajamarquilla smelter after labor talks
- Nexa Resources temporarily suspends operations at Cajamarquilla smelter
- Nexa Resources in talks to buy BHP Brazil assets
- Nexa stock hits 52-week low at $5.03 amid market challenges
- Nexa Resources Announces Sale of Otavi Project
- Booz Allen Hamilton, Movado Group And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- Geodrill Stock: A Classic Pickaxe Play Positioned For Growth (OTCMKTS:GEODF)
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Storied Peruvian Executive Resurfaces at Canadian Copper Startup
日范围
5.01 5.27
年范围
4.44 9.61
- 前一天收盘价
- 5.08
- 开盘价
- 5.19
- 卖价
- 5.26
- 买价
- 5.56
- 最低价
- 5.01
- 最高价
- 5.27
- 交易量
- 87
- 日变化
- 3.54%
- 月变化
- 7.35%
- 6个月变化
- -13.77%
- 年变化
- -28.63%
