통화 / NEXA
NEXA: Nexa Resources S.A
4.98 USD 0.05 (1.01%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NEXA 환율이 오늘 1.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.88이고 고가는 5.11이었습니다.
Nexa Resources S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.88 5.11
년간 변동
4.44 9.61
- 이전 종가
- 4.93
- 시가
- 4.88
- Bid
- 4.98
- Ask
- 5.28
- 저가
- 4.88
- 고가
- 5.11
- 볼륨
- 57
- 일일 변동
- 1.01%
- 월 변동
- 1.63%
- 6개월 변동
- -18.36%
- 년간 변동율
- -32.43%
20 9월, 토요일