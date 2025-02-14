Moedas / NEXA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NEXA: Nexa Resources S.A
5.10 USD 0.06 (1.19%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NEXA para hoje mudou para 1.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.01 e o mais alto foi 5.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Nexa Resources S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEXA Notícias
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Earnings call transcript: Nexa Resources Q2 2025 beats estimates, stock dips
- Nexa Resources temporarily suspends operations at two Peru mines
- Implied Volatility Surging for Nexa Resources Stock Options
- Nexa Resources earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Nexa Resources S.A. (NEXA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Morgan Stanley reshuffles copper mining stock ratings, highlights growth concerns
- Morgan Stanley downgrades Nexa Resources stock on zinc price outlook
- Nexa resumes operations at Cajamarquilla smelter after labor talks
- Nexa Resources temporarily suspends operations at Cajamarquilla smelter
- Nexa Resources in talks to buy BHP Brazil assets
- Nexa stock hits 52-week low at $5.03 amid market challenges
- Nexa Resources Announces Sale of Otavi Project
- Booz Allen Hamilton, Movado Group And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- Geodrill Stock: A Classic Pickaxe Play Positioned For Growth (OTCMKTS:GEODF)
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Storied Peruvian Executive Resurfaces at Canadian Copper Startup
Faixa diária
5.01 5.37
Faixa anual
4.44 9.61
- Fechamento anterior
- 5.04
- Open
- 5.08
- Bid
- 5.10
- Ask
- 5.40
- Low
- 5.01
- High
- 5.37
- Volume
- 110
- Mudança diária
- 1.19%
- Mudança mensal
- 4.08%
- Mudança de 6 meses
- -16.39%
- Mudança anual
- -30.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh