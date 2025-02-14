クォートセクション
NEXA: Nexa Resources S.A

4.93 USD 0.11 (2.18%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NEXAの今日の為替レートは、-2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり4.92の安値と5.37の高値で取引されました。

Nexa Resources S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.92 5.37
1年のレンジ
4.44 9.61
以前の終値
5.04
始値
5.08
買値
4.93
買値
5.23
安値
4.92
高値
5.37
出来高
260
1日の変化
-2.18%
1ヶ月の変化
0.61%
6ヶ月の変化
-19.18%
1年の変化
-33.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K