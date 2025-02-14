通貨 / NEXA
NEXA: Nexa Resources S.A
4.93 USD 0.11 (2.18%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEXAの今日の為替レートは、-2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり4.92の安値と5.37の高値で取引されました。
Nexa Resources S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.92 5.37
1年のレンジ
4.44 9.61
- 以前の終値
- 5.04
- 始値
- 5.08
- 買値
- 4.93
- 買値
- 5.23
- 安値
- 4.92
- 高値
- 5.37
- 出来高
- 260
- 1日の変化
- -2.18%
- 1ヶ月の変化
- 0.61%
- 6ヶ月の変化
- -19.18%
- 1年の変化
- -33.11%
