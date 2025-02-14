Valute / NEXA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NEXA: Nexa Resources S.A
4.98 USD 0.05 (1.01%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEXA ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.88 e ad un massimo di 5.11.
Segui le dinamiche di Nexa Resources S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEXA News
- Teck Resources (TECK) Surges 11.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Earnings call transcript: Nexa Resources Q2 2025 beats estimates, stock dips
- Nexa Resources temporarily suspends operations at two Peru mines
- Implied Volatility Surging for Nexa Resources Stock Options
- Nexa Resources earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Nexa Resources S.A. (NEXA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Morgan Stanley reshuffles copper mining stock ratings, highlights growth concerns
- Morgan Stanley downgrades Nexa Resources stock on zinc price outlook
- Nexa resumes operations at Cajamarquilla smelter after labor talks
- Nexa Resources temporarily suspends operations at Cajamarquilla smelter
- Nexa Resources in talks to buy BHP Brazil assets
- Nexa stock hits 52-week low at $5.03 amid market challenges
- Nexa Resources Announces Sale of Otavi Project
- Booz Allen Hamilton, Movado Group And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- Geodrill Stock: A Classic Pickaxe Play Positioned For Growth (OTCMKTS:GEODF)
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Storied Peruvian Executive Resurfaces at Canadian Copper Startup
Intervallo Giornaliero
4.88 5.11
Intervallo Annuale
4.44 9.61
- Chiusura Precedente
- 4.93
- Apertura
- 4.88
- Bid
- 4.98
- Ask
- 5.28
- Minimo
- 4.88
- Massimo
- 5.11
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- 1.01%
- Variazione Mensile
- 1.63%
- Variazione Semestrale
- -18.36%
- Variazione Annuale
- -32.43%
20 settembre, sabato